Rolnicy na zachodzie kraju sieją kukurydzę

W mediach społecznościowych można znaleźć informacje, że pierwsze tegoroczne siewy kukurydzy, rozpoczęły się pod koniec ubiegłego tygodnia. Czy nie za wcześnie?

Mimo iż mamy już koniec drugiej dekady kwietnia, to zasiewy roślin jarych są słabo zaawansowane. Powodem takiego stanu jest pogoda. W ostatnich dniach było zimno i deszczowo. I mimo iż w ubiegłym tygodniu, nie spodziewałabym się, że rolnicy wyruszą z siewnikiem siać kukurydzę, znaleźli się tacy, którzy zaryzykowali. Na większą skalę prace ruszyły bądź ruszą w tym tygodniu. Na szczęście się ociepla.

Przypominamy, że najlepiej siać ten gatunek, kiedy temperatura gleby na głębokość siewu, wynosi 8°C. Co prawda odmiany, które mają typ ziarna flint, można wysiać nieco wcześniej, od tego w typie dent, bo te pierwsze radzą sobie lepiej w niższych temperaturach. O czym już pisaliśmy poniżej.

Ale i tak trzeba pamiętać, że roślina wysiana w chłód może wykiełkować nawet po upływie miesiąca i tym samym jest bardziej narażona na żerowanie szkodników, dzików czy ptactwa. Czy warto się spieszyć? W roku 2019 farmerzy decydowali się, mimo chłodów, na wcześniejszy siew (ten rozpoczął się ok. 10 kwietnia), bo było wówczas sucho i rolnicy „szukali” wilgoci”.

W roku ubiegłym siewy rozpoczynały się jeszcze wcześniej, gdyż marzec znacznie przyspieszył wówczas wegetację, ale późniejszy zimny kwiecień, nieco przystopował.

O czym trzeba pamiętać? Najpierw powinno się wysiewać odmiany przeznaczone do uprawy na ziarno. Później dopiero te przeznaczone na kiszonkę czy ogólnie biomasę. W pierwszej kolejności wysiewamy odmiany o wysokim wigorze początkowym, bo parametr ten określa poziom tolerancji odmiany na chłody w początkowym okresie wegetacji.

Co z głębokością? Głębokość siewu tam, gdzie jest wilgoć, a raczej w tym roku jej nie brakuje, i na glebach ciężkich to 3-4 cm głębokości. Tam, gdzie jest sucho i na lekkich glebach – głębiej na 5-6 cm. Warto pamiętać, że przy głębszych siewach również może dojść do spowolnienia procesu kiełkowania i pogorszenia jakości wschodów.

Wskaźnikiem fenologicznym rozpoczęcia siewu kukurydzy jest np. początek kwitnienia mniszka lekarskiego, czereśni czy porzeczki czerwonej. Czy u Was kwitną już te rośliny?