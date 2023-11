Rolnicy samodzielnie transportują zboże do Omanu Fot.Shutterstock

Jak donosi portal Agrarheute, dwoje australijskich rolników wzięło sprawy w swoje ręce, i eksportuje zboże na półwysep Arabski, przy użyciu własnej floty morskiej.

Jak informuje portal, rolnicy z powodzeniem wysłali już w tym roku jeden transport zboża. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia drugiej dostawców. Produkowana przez rolników pszenica trafi bezpośrednio z gospodarstwa do konsumentów na Bliskim Wschodzie. W ten sposób eliminują konieczność dodatkowych pośredników, co zwiększa ich zysk.

Można? Można!

Rolnik z Australii Zachodniej Barry Large i jego kolega z Wiktorii Andrew Weidemann założyli kilka lat temu firmę LW Investments, której celem była sprzedaż zboża bezpośrednio ze swoich gospodarstw konsumentom w Omanie. Na początku tego roku para wysłała 35 000 ton pszenicy od rolników ze stanu Wiktoria. Zboże przetransportowano przy użyciu ciężarówek do portu w Geelong, skąd ruszyło ono drogą morską do Omanu.

Obaj rolnicy przygotowują obecnie kolejną dostawę o masie około 35 000 ton. Wyjaśniają, że konsumenci z Omanu chcą dowiedzieć się więcej o australijskich systemach rolniczych i cenią sobie identyfikowalność łańcucha dostaw.

Konflikt w Strefie Gazy pokrzyżuje plany rolników?

„Handlowcy w Omanie są bardzo zainteresowani budowaniem relacji z producentami. Dla nas wszystkich jest to proces uczenia się, ale dobrze jest rozumieć i produkować to, czego chcą” – podsumowuje Barry Large.

Nie wierzy on wprawdzie, że Oman stanie się „rynkiem milionowym”, ale ocenia, że istnieje potencjał eksportu przekraczającego 35 000 ton rocznie.

Jednak obaj rolnicy bardzo uważnie i z niepokojem przyglądają się także konfliktowi w Strefie Gazy i jego możliwemu wpływowi na ich plany.