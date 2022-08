Żniwa w niektórych gospodarstwach już dawno dobiegły końca, w innych jeszcze trwają. Zwłaszcza we wschodnich częściach kraju. Jednak mimo intensywnych zbiorów skupy narzekają na słabą podaż ziarna. Rolnicy w tym roku zdecydowanie bardziej niż zwykle przetrzymują płody rolne. Sprzedają głównie to, co im się nie mieści do magazynów.

Skupy narzekają na dużo mniejszą niż zwykle podczas żniw, podaż ziarna. Nawet ci tzw. mniejsi rolnicy, powiększyli jak tylko mogli swoje bazy magazynowe, głównie oczywiście magazynów płaskich, z których często w ostatnich latach nie korzystali. Teraz słysząc z każdej strony, również od samego ministra rolnictwa, że jesienią i zimą surowce rolne mogą podrożeć, ziarno trzymają.

Po ile są zboża i rzepak sierpień 2022?

Surowce rolne tanieją i to też jest kluczowy czynnik, że nie ma kolejek przed elewatorami. W połowie sierpnia 2022 r. tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje od 1390 do 1530 zł/t netto, pszenica paszowa od 1300 do 1450 zł, żyto do 1050 do 1300 zł, pszenżyto od 1200 do 1300 zł, jęczmień od 1100 do 1250 zł. Z kolei rzepak kosztuje już wszędzie poniżej 3 tys. zł za tonę, czyli od 2700 do 2950 zł.

Znane są już ceny kukurydzy na nowe zbiory. Ta na mokro wyceniana jest na 750 zł/t netto. Kukurydza sucha ze starych zbiorów kosztuje od 1250 do 1420 zł.

Za ile można było sprzedać zboża i rzepak w analogicznym okresie roku ubiegłego? Były on tańsze, ale też trzeba wziąć pod uwagę fakt, że od tego czasu nawozy podrożały o nawet 300 proc. na tonie, zdrożały wszystkie środki produkcji, paliwo i usługi. W sierpniu 2021 r. pszenica konsumpcyjna kosztowała ok. 900 zł, a paszowa ok. 830. Takie gatunki jak: żyto – ok. 700, jęczmień – ok. 730, pszenżyto – 740. Tona rzepaku z kolei wyceniona była wówczas na ok. 2400 zł.

Co z cenami surowców rolnych – sierpień 2022?

Na początku tego tygodnia na giełdach towarowych nastąpił spadek cen rzepaku do najniższego poziomu od września 2021 roku. Przyczyny tego są złożone. Spadające ceny soi, presja zbiorów i większy eksport rzepaku znad Morza Czarnego to tylko niektóre z nich. Największy wpływ odcisnęły wyniki najnowszego raportu USDA, które podniosły prognozy zbiorów roślin oleistych w sezonie 2022/2023. Wzrost sięgał 2,9 mln t, czyli światową produkcją nasion oleistych oceniono na 646 mln t.

Co w wypadku zbóż? Ceny również spadły. - Spadkom cen sprzyja poprawa pogody w Europie i na wielu obszarach amerykańskich upraw kukurydzy i soi. Nawet do 95 mln ton wzrosły oczekiwania zbiorów pszenicy w Rosji, a co za tym idzie również eksportu. Umowa na bazie której odbywają się transporty morskie ukraińskich towarów jest dotrzymywana, co pozwoli uwolnić olbrzymie zapasy - uznawane wcześniej za niedostępne. Do 17-go sierpnia 24 statki wypłynęły już z ukraińskich portów (większość z nich uwięziona była tam od wybuchu wojny). Ciągle na globalnym rynku obecne są obawy o popyt w związku z oczekiwaną recesją w gospodarce, a rosnące mocno stopy procentowe przyciągają kapitał do rynków obligacji. Z drugiej strony, bilanse na rynku zbóż są napięte, a prognozowana według USDA światowa produkcja w sezonie 2022/23 nie zaspokoi popytu i doprowadzić powinna do spadku zapasów obu głównych zbóż – podał Andrzej Bąk z eWGT.

Co się dzieje w Ukrainie?

Według Agencji Reutera, Ukraina może we wrześniu eksportować ze swoich portów 3 mln t zboża, a w przyszłości 4 mln t miesięcznie. Tak powiedział wiceminister infrastruktury tego kraju Jurij Waszkow. Z kolei dyrektor związku rolniczego UABC Roman Slastyon, zaznaczył, że powierzchnia uprawy zbóż ozimych zasianych przez Ukrainę bez pomocy państwa i wzrostu eksportu zbóż, może spaść o 30-60 proc. w 2023.

Eksport zbóż poprzez tzw. morskie korytarze zbożowe rzeczywiście nabiera tempa, ale nadal jest niewystarczająca Jak informuje serwis au.topnews.media do portu Czarnomorsk w Odessie ma przybyć pięć statków. Oczekuje się, że będzie można na nie załadować 70 000 t pszenicy, otrębów, oleju słonecznikowego i kukurydzy.

- Naszym głównym celem jest zwiększenie intensywności pracy „korytarza zbożowego” przy wejściu do portów. Dziś oczekujemy, że do portu w Czarnomorsku wpłynie pięć statków – to najwyższy wskaźnik w okresie funkcjonowania korytarza zbożowego. Musimy respektować te stawki, aby osiągnąć miesięczny wolumen przeładunków powyżej 3 milionów ton z intensywnością około 100 statków miesięcznie – poinformował AMPU, cytowany przez serwis. W ciągu 17 dni funkcjonowania korytarza zbożowego ukraińskie porty opuściły 24 statki.

Ceny zbóż i rzepaku – 18 sierpnia 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 18 sierpnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1500.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

Gol Pasz Janowiec/De Heus

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1250,

- jęczmień paszowy – 1250.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1530,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień konsumpcja – 1250.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1390,

- pszenica paszowa – 1300,

- rzepak - 2900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1530,

- pszenica paszowa – 1370,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1270,

- jęczmień konsumpcja – 1190,

- jęczmień paszowy – 1130,

- rzepak – 2920.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1400,

- pszenica paszowa - 1380,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1130,

- jęczmień konsumpcyjny – 1150,

- rzepak – 2880,

- kukurydza sucha – 1250.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1460,

- pszenica paszowa – 1440,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1070,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2800,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 970.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1420,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1220,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2820,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 1050,

- groch – 1430.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1420-1520,

- pszenica paszowa – 1360,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1290,

- rzepak – 2880.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa - 1400,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1200,

- owies - 1000.

Street retail

- rzepak – 2900.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica – 1400,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 2700.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1200,

- jęczmień paszowy – 1150,

- owies – 950,

- groch – 1600,

- bobik – 1650.

WIPASZ S.A. oddział w Morągu

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1200,

- jęczmień paszowy – 1150,

- groch – 1600,

- bobik – 1650.

WIPASZ S.A. oddział w Gałwunach k. Kętrzyna

- pszenica konsumpcyjna – 1480,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1210,

- jęczmień paszowy – 1200,

- groch – 1600,

- bobik – 1650.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1440,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1180,

- rzepak – 2850,

- kukurydza mokra - 750 nowe zbiory,

- kukurydza sucha – 1300.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL

- pszenica konsumpcyjna – 1440,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1290,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1140,

- rzepak – 2780.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100.

BayWa Agro Polska

- pszenica konsumpcyjna – 1520,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1250,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1150,

- rzepak – 2950,

- kukurydza sucha – 1420,

- owies - 1100.

Transrol

- rzepak – 2800,

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1430,

- pszenżyto – 1270,

- żyto konsumpcyjne – 1140,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1180,

- owies – 1050,

- kukurydza sucha – 1400,

- łubin – 1620,

- groch paszowy – 1530.