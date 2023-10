Plony kukurydzy w skali kraju będą bardzo zróżnicowane w zależności od notowanej suszy. Szacuje się, że średni krajowy plon kukurydzy wyniesie około 7t/ha, co przy rekordowej powierzchni uprawy sprawi, że w skali kraju zbiory wyniosą od 7,5-8 mln ton. Większość ziarna będzie musiała zostać wyeksportowana.

O żniwach kukurydzianych oraz rynku kukurydzy rozmawiamy podczas XXXV Krajowych Dni Kukurydzy z dr Romanem Warzechą z IHAR-PIB w Radzikowie.

Według naszego rozmówcy plony będą bardzo zróżnicowane.

Ceny w skupach za ziarno nie są adekwatne do ponoszonych na uprawę kosztów.

W uprawie kukurydzy każdy rok jest inny i sezon 2023 potwierdza tą regułę. W tym toku przede wszystkim na dużym obszarze Polski wystąpiła susza rolnicza. Brak opadów w takich najważniejszych fazach rozwojowych kukurydzy, to jest w okresie kwitnienia i nalewania ziarna często skutkuje tym, że kolby nie są niedoziarnione.

- Bardzo wysokie temperatury powodowały, że znamiona czyli żeńskie kwiatostany kukurydzy były przyschnięte a pyłek, który nawet miał do przelecenia kilka metrów tracił żywotność, co na wielu plantacjach skutkuje niepełnym czy tylko częściowym zaziarnieniem kolb. I taki obraz jest na wielu plantacjach – tłumaczył dr Roman Warzecha

Dlatego plony w wielu regionach będą niższe niż zakładano.

Powierzchnia uprawy stabilna

Pomimo obaw, że powierzchnia kukurydzy zmniejszy się po zawirowaniach związanych z napływem ukraińskiej kukurydzy, to jednak stało się dla wielu zaskoczeniem, że areał uprawy wzrósł o około kilkadziesiąt tysięcy hektarów.

- Szacuje się w sumie, że w tym roku do zbioru na ziarno i na kiszonkę przeznaczone zostało około 1,9 miliona hektarów. Z tego na ziarno około 1.2 mln – ocenia Warzecha.

Dane, co do powierzchni uprawy na ziarno mogą nie być dokładne zweryfikowane, ze względu na fakt, że rolnicy w wielu przypadkach podejmowali w ostatniej chwili decyzje, że plantacje początkowo przeznaczane na ziarno, przeznaczali do zbioru na kiszonkę. Wynikało to z suszy i niedostatecznej bazy paszowej. Wpłynęły na to także nienajlepsze rokowania co do cen za ziarno.

Plony niższe, zbiory wysokie

- Spodziewamy się, że plony będą niższe niż rok temu, średnio w całej Polsce to będzie około 7 ton z hektara, a być może że trochę mniej, ale w sumie daje to produkcję przy tej rekordowej powierzchni 7,5 do 8 milionów ton. Tyle nie potrzebujemy aktualnie w Polsce, bo ze względu powiedzmy na spadek produkcji trzody chlewnej część tego ziarna, a dokładnie 3-4 miliony ton będziemy musieli wyeksportować – tłumaczy Warzecha.

Produkcja kukurydzy coraz mniej opłacalna

- Kolejną sprawą, która bulwersuje w tej chwili rolników to są ceny skupu kukurydzy. Według ostatnich doniesień to jest 400 zł za tonę, ale na przykład są rejony w Polsce, gdzie proponuje się jeszcze niższe ceny. Oczywiście przy tych plonach i cenach jest to produkcja, która w tym roku jest nieopłacalna – zaznacza nasz rozmówca.

W swojej wypowiedzi zaznacza także niepokojący fakt zbyt wysokich cen za materiał siewny, który w obliczu trudnej sytuacji rynkowej nie powinien stanowić tak wysokiego udziału w kosztach.