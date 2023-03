Co zrobi Rosja z porozumieniem zbożowym, fot. Shutterstock

Takie informacje płyną z Rosji. Okazuje się, że Moskwa ma się nie zgodzić na porozumienie zbożowe na Morzu Czarnym, bez korzyści dla siebie. Te korzyści mają uwzględniać interesy rosyjskich rolników.

Jak informuje portal onet.pl w relacji na żywo dotyczącej wojny w Ukrainie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji przekazało w środę, że Moskwa zgodzi się na przedłużenie porozumienia w sprawie zboża na Morzu Czarnym, ale pod pewnymi warunkami.

- Tylko jeśli zostaną uwzględnione interesy jej producentów rolnych – podano.

Nawozy w tle podpisania porozumienia

Sprawę potwierdza też Reuters. - Strona rosyjska podkreśliła, że kontynuacja porozumienia pakietowego w sprawie zboża jest możliwa tylko przy uwzględnieniu interesów rosyjskich producentów rolnych i nawozowych w zakresie swobodnego dostępu do rynków światowych – napisano w serwisie middleeastmonitor.com cytując Reuters.

Przypominamy, że ostatnio umowa zbożowa, czyli inicjatywa umożliwiająca Ukrainie bezpieczny eksport produktów rolnych przez Morze Czarne, została przedłużona w listopadzie na 120 dni. Konkretną datą jej wygaśnięcia jest 19 marca 2023 r.

Wcześniej od blisko dwóch miesięcy ONZ i Turcja pracowały nad zawarciem porozumienia zarówno ze stroną ukraińską, jak i rosyjską, które umożliwiłoby eksport zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Doszło do tego w lipcu 2022 r. i przyczyniło się do obniżek cen zbóż. Wówczas przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego. Popisana była ona również na 120 dni, ale udało się ją przedłużyć wcześniej niż zakładano. Czy tym razem będzie to też możliwe?

Z kolei jak podaje onet.pl, Ukraina przekazała, że będzie dążyć do dłuższego przedłużenia tym razem do roku tej umowy, aby umożliwić lepsze planowanie przyszłości, a także chciałaby, aby port Mykolaiw również był brany pod uwagę w umowie po raz pierwszy. Rosja zasygnalizowała jednak, że jest niezadowolona z niektórych aspektów umowy.