Jak informuje Reuters, ukraiński resort infrastruktury i renowacji poinformował w czwartek, że wynegocjowana przez ONZ umowa eksportowa zboża z Morza Czarnego została ponownie wstrzymana, ponieważ Rosja zablokowała rejestrację statków we wszystkich ukraińskich portach.

Rzecznik ONZ powiedział, że Rosja poinformowała urzędników nadzorujących inicjatywę, że Moskwa ograniczy rejestracje do portu Pivdennyi w obwodzie odeskim na Ukrainie, dopóki wszystkie strony nie zgodzą się na odblokowanie tranzytu rosyjskiego amoniaku.

ONZ i Turcja pośredniczyły w Inicjatywie Zbożowej Morza Czarnego między Moskwą a Kijowem w lipcu ubiegłego roku, aby pomóc w rozwiązaniu światowego kryzysu żywnościowego, zaostrzonego przez rosyjską inwazję na Ukrainę, wiodącego światowego eksportera zboża.

Rosja wcześniej zgodziła się na przedłużenie umowy

Rosja zgodziła się w maju na przedłużenie umowy zbożowej o dwa miesiące, która obejmuje trzy ukraińskie porty, w tym Piwdennyj, ale zapowiedziała, że inicjatywa zostanie wstrzymana, jeśli nie zostanie zrealizowane porozumienie, mające na celu przezwyciężenie przeszkód w rosyjskim eksporcie zboża i nawozów.

Wspólne Centrum Koordynacyjne w Stambule (które nadzoruje inicjatywę) poinformowało, że nie jest możliwe sporządzenie planu inspekcji na 1 czerwca z powodu kolejnej nieuzasadnionej odmowy delegacji rosyjskiej rejestracji przybywającej floty do udziału w Inicjatywie — poinformowało ukraińskie ministerstwo w mediach społecznościowych

Rzecznik ONZ Stephane Dujarric powiedział, że w ramach umowy dotyczącej Morza Czarnego od kwietnia do maja obserwowano „ciągłe spowolnienie”, a średnia dzienna liczba inspekcji statków spadła do trzech.

To bardzo poważna sytuacja. Musimy iść naprzód – powiedział Dujarric dziennikarzom w ONZ w Nowym Jorku.

Utrudnienia trwają już od kwietnia

Ukraińskie ministerstwo poinformowało, że w ostatnich dwóch dniach maja Rosja zarejestrowała do inspekcji tylko jeden przybywający statek i nie wyjaśniła tego posunięcia, nazywając je „rażącym naruszeniem” inicjatywy.

Ukraińscy urzędnicy powiedzieli, że od połowy kwietnia Rosja „bezzasadnie ogranicza” prace nad czarnomorską umową zbożową. Podano, że na tureckich wodach terytorialnych czeka na inspekcję 50 statków, które są gotowe do dostarczenia 2,4 mln ton ukraińskiej żywności za granicę. Niektóre statki czekały na inspekcje ponad 3 miesiące.

Ministerstwo skrytykowało również to, co według niego było blokowaniem przez Rosję Piwdennego, największego portu w Odessie. Rosja wcześniej zaprzeczała jakimkolwiek wykroczeniom, jednocześnie wzywając strony do zezwolenia na tranzyt rosyjskiego amoniaku rurociągiem z Rosji do Pivdennyi.

Wcześniej źródło rządowe poinformowało Reutersa, że Kijów rozważy zezwolenie na tranzyt rosyjskiego amoniaku na eksport pod warunkiem, że umowa zbożowa z Morza Czarnego zostanie rozszerzona o więcej ukraińskich portów i szerszy zakres towarów.