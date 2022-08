Według danych rosyjskiej unii zbożowej, Rosja od 1 lipca do 21 sierpnia wyeksportowała 6,9 mln ton zboża; Fot. Shutterstock

Według danych rosyjskiej unii zbożowej, Rosja od 1 lipca do 21 sierpnia wyeksportowała 6,9 mln ton zboża, co oznacza spadek o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego sezonu.

Eksport pszenicy zmniejszył się o 12 proc. do 5,928 mln ton, jęczmienia o 11,6 proc. do 797 tys. ton. Sprzedaż za granicę kukurydzy wzrosła o 7,4 proc. do 179 tys. ton.

W tym sezonie 2022/2023 eksportujemy 10 głównych upraw, podczas gdy w poprzednim sezonie liczba ta wynosiła 24. Nie wysłaliśmy jeszcze owsa, ryżu, pszenicy twardej i kukurydzy na nasiona – powiedziała szefowa działu analitycznego unii Elena Turina.

Rosja dostarcza pszenicę do 24 krajów, podczas gdy liczba ich wynosiła 54 w sezonie 2021/2022. Na przykład Tanzania, RPA, Kongo, Nigeria nie kupiły jeszcze rosyjskiej pszenicy. Kraje te były dużymi nabywcami w poprzednim sezonie.