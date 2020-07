Rosja: Eksperci nadal obniżają prognozę zbiorów pszenicy

W regionie Wołgi i Syberii pogorszyły się prognozy zbiorów pszenicy.

Perspektywy tegorocznych zbiorów pszenicy pogorszyły się w dwóch ważnych rosyjskich regionach uprawy. Dla ekspertów instytutu badawczego ds. rynku rolnego (IKAR) był to powód do dalszego obniżenia prognozy krajowej produkcji pszenicy z 78 do 76,5 miliona ton.

Szef instytutu ogłosił również odpowiednią korektę prognozy zbioru zbóż ogółem do 124,7 milinów ton, podczas gdy wcześniej zakładano 126 milionów ton. Wyjaśnił, że, wcześniejsze oczekiwania w zakresie żniw dla regionu Wołgi nie zostały potwierdzone z powodu upałów. To samo dotyczy Syberii, gdzie średnie plony mają być niższe niż początkowo oczekiwano.