Rosja: Eksperci - tylko niewielki wzrost produkcji pszenicy w 2020 r.

Produkcja pszenicy ma być o 3 proc. większa niż w 2019 r.

W Rosji analitycy r państwowej spółki logistyki rolnej RusAgroTrans obniżyli ostatnio swoje prognozy dotyczące tegorocznych zbiorów pszenicy o 0,7 mln ton do 77 milionów ton.

Chociaż produkcja będzie prawdopodobnie znacznie niższa niż oczekiwano kilka tygodni temu, wciąż jest o ponad 3 proc. wyższa niż w poprzednim roku. Korekty dokonano na tle znacznych strat zbiorów w ważnych południowych regionach Stawropola i Krasnodaru, gdzie pomimo deszczy w maju nadal utrzymuje się niedobór wilgoci w glebie.

Obecne szacunki zbiorów autorstwa innych zespołów ekspertów zajmujących się pszenicą wynoszą od 77,4 miliona ton (agencja ProZerno) do 77,5 do 78 milionów ton (Rosyjska Unia Zbożowa - RGU).

Jednak prognozy dotyczące zbioru zbóż ogółem są nadal bardzo zróżnicowane. Podczas gdy rosyjski minister rolnictwa oszacował je na ponad 120 milionów ton w końcu maja (w porównaniu do ponad 121,2 miliona ton w ubiegłym roku), oczekiwania RusAgroTrans wynoszą 124 miliony ton, RGU do 123 do 124 milionów ton, a ProZerno nawet do 128 milionów ton.

RGU obliczyło też możliwy eksport pszenicy w sezonie 2020/2021 na 35 milionów ton w porównaniu do 33,2 miliona ton w poprzednim sezonie gospodarczym.