Rosja ma zawiesić do 31 sierpnia eksport zbóż do krajów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej

- Rosja zawiesi eksport pszenicy żyta, jęczmienia i kukurydzy do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) do 31 sierpnia – wynika z danych Reuters.

- W ten sposób chce zabezpieczyć swój krajowy rynek wystarczającą ilością żywności - poinformowało w czwartek ministerstwo gospodarki, cytowane przez reuters.com.

- Rosja wprowadzi również zakaz eksportu cukru do krajów trzecich do 31 sierpnia, ale pewne wyjątki będą możliwe dla krajów EUG, do których członkostwo obejmuje Armenię, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i samą Rosję - dodało ministerstwo.

Taką informacje podał też Interfax (międzynarodowa agencja prasowa w Rosji).