Rosja nie wyklucza zniesienia przepisów dotyczących eksportu zbóż

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa jest gotowe zaprzestać regulacji eksportu zboża, gdy tylko sytuacja na rynku się unormuje - zadeklarował minister rolnictwa Dmitrij Patruszew.

- Gdy sytuacja się ustabilizuje, będziemy gotowi do rozważenia innych podejść do regulacji tego rynku, a nawet zniesienia jakiejkolwiek kontroli. Jednak na razie musimy ograniczyć eksport zboża. To bardzo ważne – dodał minister.

Powiedział, też że ministerstwo musi ograniczyć eksport, aby skorygować ceny na rynku wewnętrznym, które rosły wraz z podwyżkami na rynku światowym tak, aby ludzie mogli kupować żywność po rozsądnych cenach.