Rosja: Obecne szacunki zbiorów pszenicy to 83,7 mln ton

W Rosji państwowa spółka logistyki rolnej RusAgroTrans podwyższyła swoją prognozę tegorocznej produkcji pszenicy o 0,9 mln ton do około 83,7 mln ton.

Według szef centrum analiz RusAgroTrans, w porównaniu z rekordem ustanowionym w 2017 r. byłoby to tylko 2,4 mln ton mniej.

Zbiory pszenicy w okręgach federalnych Syberii, Wołgi, centrum i Uralu będą prawdopodobnie wyższe niż wcześniej zakładano. Na Wołdze i w centrum europejskiej części kraju produkcja pszenicy osiągnęła najwyższy do tej pory poziom, wynoszący odpowiednio około 18,7 miliona ton i 22,8 miliona ton.

Dobre zbiory i duży popyt na rynkach zewnętrznych stworzyły ostatnio warunki do rekordowego miesięcznego eksportu pszenicy. W sierpniu było to około 4,9 mln ton, a we wrześniu ponad 5,1 mln ton.