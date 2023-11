Rosyjski rząd obniżył cła eksportowe na pszenicę. Od 9 listopada przy eksporcie pszenicy pobierana jest jedynie opłata w wysokości 4529,70 rubli za tonę (1 rubel= 0,0453, NBP 2023-11-08). To o 8 proc. mniej niż dotychczas obowiązująca taryfa.





Taryfy naliczane są co tydzień na podstawie wskaźników cenowych

Moskwa trzeci tydzień z rzędu utrzymała też zerowy podatek eksportowy na jęczmień. Znacznie obniżono również cło eksportowe na kukurydzę – o 20,2 proc. do 1291,20 rubli za tonę.

Pod koniec czerwca 2022 roku rosyjski rząd podjął decyzję o przeliczeniu ceł na ruble. Cło wynosi 70 proc. różnicy pomiędzy ceną bazową a ceną docelową. Taryfy obowiązujące od 9 listopada 2023 r. opierają się na cenach docelowych wynoszących 252,20 USD za pszenicę, 165 USD za jęczmień i 190,40 USD(za kukurydzę, każda w przeliczeniu na tonę.

Poniesienie ceny podstawowej

1 czerwca br. podstawowa cena do obliczenia cła eksportowego na pszenicę została podniesiona z 15 000 rubli do 17 000 rubli. Podstawową cenę jęczmienia i kukurydzy podwyższono z 13 875 rubli do 15 875 rubli.

Moskwa wprowadziła już 2 czerwca 2021 r. tzw. mechanizm tłumiący. Zakłada to zmienne cła na eksport pszenicy, kukurydzy i jęczmienia. Zebrane pieniądze są przeznaczone na dotacje dla lokalnych gospodarstw. Cła naliczane są co tydzień na podstawie wskaźników cen opartych na wartości kontraktów eksportowych zarejestrowanych na Moskiewskiej Giełdzie Papierów Wartościowych