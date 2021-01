Rosja: Oczekuje również dużych zbiorów zbóż w 2021 roku

W Rosji w 2021 r. rząd spodziewa się zbiorów zboża w wysokości 131 milionów ton.

Według wicepremier Abramtschenko, w ubiegłym roku zebrano w Rosji około 133 mln ton zboża, co można uznać za drugie, co do wielkości zbiory ostatnich dziesięcioleci.

Pod nadchodzące zbiory zboże ozime zostało zasiane w Rosji na ponad 19 milionach hektarów w całym kraju. Stan roślin jest wstępnie klasyfikowany przez ekspertów, jako dobry na 81 proc. powierzchni, a na reszcie, jako zadowalający.