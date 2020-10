Rosja podnosi szacunki zbiorów zbóż

W przypadku pszenicy spodziewane jest, co najmniej 82 mln ton.

Rosyjskie ministerstwo rolnictwa podniosło tegoroczne szacunki zbiorów zbóż do ponad 125 mln ton, w tym roślin bobowatych, a pszenicy, do co najmniej 82 mln ton. Poinformował o tym 28 września minister rolnictwa.

Wcześniej prognoza ministerstwa zakładała zbiory wynoszące łącznie 122,5 mln ton i 75 mln ton pszenicy. W ubiegłym roku w Rosji zebrano łącznie 121,2 mln ton zboża, z czego 74,5 mln ton stanowiła pszenica.

W dniu publikacji danych osiągnięto zebrano 122,5 miliona ton zboża, chociaż jedna dziesiąta obszaru zboża w kraju nie została jeszcze zebrana - poinformował rosyjski serwis informacyjny FinMarket.

Jak wyjaśnił minister, znaczące straty plonów związane z pogodą w południowej Rosji powinny być w dużej mierze zrównoważone wyższą produkcją w większych regionach centrum i Wołgi.