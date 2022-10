Po aneksji czterech obszarów wschodniej Ukrainy, która została uznana przez prawo międzynarodowe za nielegalne, Rosja spodziewa się wyższych zbiorów zboża.

Jak powiedział rosyjski minister rolnictwa Dmitrij Patruszew, biorąc pod uwagę tamtejsze pola uprawne, zgromadzi, co najmniej dodatkowe pięć milionów ton zboża. Tak też powinno być w przypadku innych upraw. Patruszew spodziewa się w tym roku 150 mln ton zboża, w tym 100 mln ton pszenicy. To byłby rekord.

Rosja jest uważana za jednego z najważniejszych eksporterów zboża na świecie – podobnie jak Ukraina.

Rosyjski Sovecon podniósł prognozę eksportu pszenicy w sezonie 2022/2023 roku o 0,3 mln ton do 43,4 mln ton.

Korekta w górę nastąpiła ze względu na rosnący popyt importowy i rosnące perspektywy zbiorów.

Sovecon poinformował, że Rosja wyeksportowała w okresie od lipca do września 10,2 mln ton pszenicy, co oznacza jednak spadek o 22 proc. rok do roku i 14proc. mniej w porównaniu ze średnią z 5 lat.

Analitycy zauważyli, że dostawy były ograniczone na skutek silnego rubla i cła eksportowego.