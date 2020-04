Rosja w kwietniu może wyeksportować do 3,5 miliona ton zboża

Analitycy rosyjskiej państwowej firmy logistyki rolnej RusAgroTrans oczekują, że w kwietniu wyeksportowane zostanie z kraju od 3,3 do 3,5 miliona ton zboża, w tym 2,8 do 2,9 miliona ton pszenicy, w porównaniu do odpowiednio około 3,8 i 3,05 miliona ton w marcu.

Pomimo spowolnienia eksportu zbóż, które tradycyjnie obserwowano przed końcem sezonu, zarówno wynik w marcu, jak i prognozy na kwiecień są znacznie powyżej analogicznych miesięcy 2019 r. (odpowiednio 2,6 i 2,0 mln ton).

RusAgroTrans wcześniej ogłosiła, zgodnie ze wstępnymi informacjami, że od lipca 2019 r. do marca 2020 r., ogółem około 33,4 mln ton zboża, w tym roślin bobowatych, zostało sprzedanych na rynkach zagranicznych, nie licząc dostaw w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), których było mniej o 11 proc. niż w tym samym okresie sezonu 2018/2019. W szczególności eksport pszenicy spadł o 12 proc. do około 27,5 mln ton, a eksport jęczmienia o 22 proc. do 2,9 mln ton, podczas gdy eksport kukurydzy na ziarno zmniejszył się 1,4 razy do 2,8 mln ton kwota z poprzedniego sezonu.

Najważniejszy importer - Turcja - zwiększyła import rosyjskiego zboża do około 6,61 mln ton, 1,3 razy więcej w porównaniu z poprzednim sezonem gospodarczym. Drugi był Egipt z 5,48 mln ton i trzeci Iran z 3,04 mln ton, czyli odpowiednio o 22 proc. mniej lub o połowę więcej niż w poprzednim sezonie