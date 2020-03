Rosja: Większy eksport zboża

Jak szacują analitycy RusAgroTrans, eksport ziarna z Rosji w miesiącach od marca do czerwca może wynieść 9,4 miliona ton, czyli o 1 milion ton więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Prognoza eksportu zbóż w całym sezonie 2019/2020 to 41,8 mln ton, a dla pszenicy 32,7 mln ton, czyli o 3,6 lub 3,1 mln ton mniej niż w poprzednim sezonie.

Rosyjski eksport zboża bez dostawy w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej może wynieść od 2,9 do 3 mln ton w marcu i od 2,4 do 2,5 mln ton w kwietniu, w porównaniu do około 2,62 mln ton w analogicznych miesiącach ubiegłego roku. Analitycy uważają, że przyspieszenie sprzedaży zbóż przez producentów i osłabienie rosyjskiego rubla w stosunku do amerykańskiej waluty są przyczynami oczekiwanego wyższego tempa eksportu.