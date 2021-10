Rosja wyeksportowała znacznie mniej zboża w I kwartale sezonu 2021/2022

Eksport pszenicy zmniejszył się o 19,8 proc. do 9,4 mln ton.

Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, od lipca do września 2021 r. Rosja sprzedała na rynkach zagranicznych ok. 10,9 mln ton zboża, czyli o 22,7 proc. mniej niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku.

Eksport pszenicy spadł o 19,8 proc. do ponad 9,4 mln ton. Mniejszy eksport odnotowano również dla pozostałych ważnych gatunków zbóż, tj. jęczmienia o 32,5 proc. do około 1,4 mln ton oraz kukurydzy na ziarno o 62,9 proc. do 0,1 mln ton.

Na początku października rosyjskie ministerstwo rolnictwa obniżyło prognozę eksportu zboża w sezonie 2021/2022 z 51 mln ton do 45 do 48 mln ton. W poprzednim sezonie wyeksportowano około 48 mln ton zboża.