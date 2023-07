- Rosja zawiesiła swój udział w czarnomorskim kontrakcie eksportowym zboża - poinformował Kreml w poniedziałek cytowany przez Reuters.

Pod koniec lipca 2022 r. po okresie dwóch miesięcy negocjacji ONZ i Turcji doszło do zawarcia porozumienia zarówno ze stroną ukraińską, jak i rosyjską, które umożliwiło eksport zboża z Ukrainy przez Morze Czarne.

Wówczas przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali właśnie z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża.

Następnie była ona przedłużana, i na początku rynek bardzo żywo reagował na groźby Rosji o jej nieprzedłużeniu.

Gdy Rosja straszyła nieprzedłużenie umowy, ceny surowców rolnych pięły się wtedy w górę. Do takich sytuacji dochodziło kilka razy, aż w końcu „straszenie” Rosji nie wzbudzało wielkich emocji. Rynki nie reagowały na te informacje zwyżką cen, bo temat wojny, brzydko mówiąc „ już się rynkom opatrzył”. Co teraz? Czy będą wzrosty?

Koniec umowy zbożowej. Co to oznacza dla rynku zbóż?

W rzeczywistości umowy czarnomorskie przestały dziś obowiązywać – powiedział dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jak dodał cytowany, „niestety, część tych umów czarnomorskich dotycząca Rosji nie została do tej pory wdrożona, więc jej działanie wygasło”.

Moskwa od dawna skarżyła się, że nadal istnieją przeszkody w eksporcie zboża i nawozów, mimo że nie były one bezpośrednio sankcjonowane przez Zachód, i przedstawiła szereg żądań, które jej zdaniem nie zostały spełnione.

- Gdy tylko rosyjska część porozumień zostanie wypełniona, strona rosyjska natychmiast powróci do realizacji tej umowy – powiedział Pieskow cytowany przez Reuters. Dodał też, że decyzja o nieprzedłużeniu umowy nie miała związku z nocnym atakiem na most między Rosją a Krymem, który nazwał „aktem terrorystycznym” i obwinił Ukrainę.

Umowa zbożowa. Nie sprawdziły się przypuszczenia o jej przedłużeniu

Ale mogą się sprawdzić te o przesunięciu w czasie. Czyli, że nowa umowa na korytarz zbożowy może zostać podpisana z opóźnieniem.

- Informacje o tym, że umowa zbożowa na transport płodów rolnych z Ukrainy poprzez porty Morza Czarnego zostanie przedłużona pochodzą z Gdańskiej Giełdy Zboża, czyli spotkania przedsiębiorców specjalizujących się w produkcji, sprzedaży oraz eksporcie zbóż i roślin oleistych. Do ich spotkania doszło 13 lipca br. w Sopocie – informował na farmer.pl o tej sytuacji Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika „Farmer”. Jak dodawał, cytując Sergeya Feofilova, dyrektora generalnego i założyciela UkrAgroConsult, umowa zbożowa może zostać zmodyfikowana, ale będzie obowiązywała. W jego ocenie wszystkim na tym zależy, także Rosji, która ma jeszcze zapasy zbóż z poprzedniego sezonu. – Być może opóźni się podpisanie nowego porozumienia w sprawie korytarza zbożowego, ale umowa będzie przedłużona – oświadczył Sergey Feofilov na spotkaniu w Sopocie. Czy tak się stanie, że jej przedłużenie zostanie odroczone w czasie?

W ramach porozumienia Ukraina wyeksportowała prawie 33 miliony ton metrycznych kukurydzy, pszenicy i innych zbóż.

Co z porozumieniem zbożowym?

Już w ubiegłym tygodniu pojawiły się informacje, że Rosja zagroziła zerwaniem paktu, ponieważ stwierdziła, że jej żądania poprawy własnego eksportu zboża i nawozów nie zostały spełnione.

Rosja skarżyła się również, że do biednych krajów nie dociera wystarczająca ilość zboża. Organizacja Narodów Zjednoczonych argumentowała, że porozumienie przyniosło korzyści tym państwom, pomagając obniżyć ceny żywności o ponad 20 proc. na całym świecie – przypominała Agencja Reuters.

Jak podano dalej, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział w ubiegły czwartek, że Rosja rozpoczęła już rozmowy z Turcją na temat planu zapewnienia, że rosyjska pszenica - być może przetworzona przez Turcję - trafi do krajów potrzebujących niezależnie od losu umowy czarnomorskiej.

- Rada Bezpieczeństwa ONZ ma omówić sprawę Ukrainy na poniedziałkowym posiedzeniu pod przewodnictwem brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Jamesa Cleverly'ego. Wielka Brytania jest przewodniczącą 15-osobowej rady w lipcu. Oczekuje się, że w spotkaniu weźmie udział także kilku innych europejskich ministrów spraw zagranicznych. Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że jej Światowy Program Żywnościowy do tej pory w 2023 roku nabył 80 proc. pszenicy z Ukrainy – w porównaniu z 50 proc. w latach 2021 i 2022. Światowy Program Żywnościowy wysłał około 725 000 ton metrycznych ukraińskiej pszenicy do Afganistanu, Sudanu, Dżibuti, Etiopii, Kenii, Somalii i Jemenie do walki z głodem – podał Reuters.

Gdzie trafia zboże z Ukrainy?

Światowa organizacja poinformowała, też że dotychczasowa umowa dostarczyła zboże do 45 krajów na trzech kontynentach – 46 proc. do Azji, 40 proc. do Europy Zachodniej, 12 proc. do Afryki i 1 proc. do Europy Wschodniej.

Przypominamy, że aby przekonać Rosję do zgody na umowę czarnomorską, w lipcu 2022 r. zawarto również trzyletnią umowę, na mocy której przedstawiciele ONZ zgodzili się pomóc Rosji w eksporcie żywności i nawozów na rynki zagraniczne. Podczas gdy rosyjski eksport żywności i nawozów nie podlega zachodnim sankcjom nałożonym po rosyjskiej inwazji, Moskwa twierdzi, że ograniczenia dotyczące płatności, logistyki i ubezpieczenia stanowią barierę dla przesyłek.

Głównym rosyjskim żądaniem było też ponowne podłączenie Rosyjskiego Banku Rolnego (Rosselkhozbank) do międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Bank został odcięty od SWIFT przez Unię Europejską w czerwcu 2022 roku w związku z inwazją Rosji. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podjął we wtorek ostatnią próbę przekonania prezydenta Rosji Władimira Putina do przedłużenia umowy zbożowej z Morza Czarnego o kilka miesięcy w zamian za połączenie przez UE spółki zależnej Rosselkhozbank z systemem SWIFT w zakresie transakcji zbożowych i nawozowych - podają źródła Reuters.

Będziemy sprawę monitorować.