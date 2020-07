Rosja zebrała 5 mln ton roślin jarych, mniejszy eksport zbóż w sezonie 2019/2020

Do 2 lipca rosyjscy rolnicy zebrali zboża i rośliny bobowate zobszaru o powierzchni 1,79 mln ha, co stanowi 3,8 proc. planu. Zebrano 5,62 mln ton zbóż, co stanowi spadek o 7,2 mln ton w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r., przy średniej wydajności 3,13 t / ha (w 2019 r. - 4,14 t / ha), stwierdziło rosyjskie ministerstwo rolnictwa.

W szczególności rolnicy zebrali 3,57 mln ton pszenicy z 1,21 mln ha, z wydajnością 2,95 t / ha. Ponadto 1,68 mln ton jęczmienia z 446,2 tys. ha, z wydajnością 3,76 t / ha.

Rolnicy kontynuowali zbiór rzepaku ozimego, a 2 lipca powierzchnia, której go zebrano osiągnęła 39,3 tys. ha. Ilość zebranego rzepaku osiągnęła 71,2 tys. ton, z wydajnością 1,81 t / ha.

Eksport zboża w Rosji w sezonie 2019/2020 był nieco poniżej poprzedniego sezonu.

Według szacunków państwowej firmy logistycznej RusAgroTrans Rosja wyeksportowała około 41,05 mln ton zboża w roku gospodarczym 2019/20, czyli nieco mniej niż w poprzednim sezonie (42,23 mln ton).

Pszenica stanowiła prawie 33 miliony ton z tego, a sezonie 2018/2019 ilość wynosiła 34,62 mln ton. Wcześniej rosyjskie ministerstwo rolnictwa początkowo szacowało eksport zbóż w sezonie 2019/2020 na 43 miliony ton.

Najważniejszym importerem rosyjskiego zboża w ubiegłym sezonie gospodarczym była Turcja. Według wstępnych danych RusAgroTrans, jej import zwiększył się o 32 proc. w porównaniu z sezonem 2018/2019 do ponad 7,6 mln ton. Z kolei import egipski wykazał spadek o 23 proc. do 5,9 miliona ton, a do Iranu dostarczono 4,5 mln ton, czyli 62 proc. więcej rosyjskiego zboża. W rekordowym sezonie 2017/2018 Rosja sprzedała na rynkach zagranicznych ponad 52 miliony ton zbóż.