Jak ogłosił Rosyjski Związek Zbożowy, Rosja zmniejszy produkcję zbóż do 123 mln ton w 2021 roku, czyli o 8 mln ton rok do roku. Mają to być jednak trzecie, co do wielkości żniwa w historii.

W szczególności zbiory pszenicy spadną o 4 - 5 mln ton do 79-80 mln ton.

Rosjanie w 2020 r. posiali ozimy na 19,3 mln ha, czyli o 800 tys. ha więcej niż w ubiegłym roku. Udział upraw ozimych w ogólnej strukturze powierzchni upraw wynosi 40 proc. Tym samym całkowita powierzchnia zasiewów wyniesie 48,25 mln ha, czyli o 1 proc. więcej, czyli 269 tys. ha.

W ostatnich latach rośnie udział pszenicy ozimej. Osiąg on w zasiewach ozimin. 90 proc. w 2020 r. wobec 82 proc. w 2014 r. Według analityków związku, można przyjąć, że powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w 2020 r. osiągnie 17,5 mln ton, czyli o 600 tys. ha więcej niż w 2019 r.

Rosyjski Związek Zbożowy dodał, że średni plon zbóż ozimych może spaść po suszy do 3,4 t / ha. Obecny stan 22 proc. upraw ozimych jest niezadowalający. Wstępnie prognozowany średni plon pszenicy ozimej na jest na poziomie 3,6 t / ha.