Rosja znacznie zwiększyła eksport zboża w pierwszej połowie roku

Jak wynika z raportu o handlu zagranicznym rosyjskiej służby statystycznej (Rosstat), prawie 17,29 mln ton zboża wyeksportowano z Rosji w pierwszej połowie 2020 roku.

Było to o 23,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku,. Przychody z tego tytułu wzrosły o 14,3 proc. do ponad 3,56 mld dolarów amerykańskich.

Tradycyjnie największy udział w eksporcie zbóż, wynoszący prawie 12,45 mln ton, stanowiła pszenica, której było o 17,1 proc. więcej niż rok do roku. Ponadto sprzedaż zagraniczna kukurydzy na ziarno wzrosła o 69,3 proc. do ok. 2,57 mln ton a jęczmienia o 33,9 proc. do 2,13 mln ton.