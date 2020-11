Rośnie cena pszenicy. Kukurydza bez zmian

Kontynuowane są zbiory kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno. Ceny są stabilne. Rośnie za to cena pszenicy konsumpcyjnej.

Deszcze skutecznie utrudniają zbiory kukurydzy, ale jak wynika z danych zebranych ze skupów, to właśnie teraz trafia do nich najwięcej surowca. Mimo to iż tego ziarna jest dużo, nadal jest zapotrzebowanie na kukurydzę.

Wilgotność nasion jest wysoka. Przeważanie kształtuje się ona na poziomie 36-38 proc., ale dzisiaj jak dowiedzieliśmy się od rolnika, w wypadku odmian późnych wilgotność nasion wynosi ponad 40 proc., a nawet notowane są wartości 47 proc. Tym bardziej wzrasta cena suszenia tego ziarna. Z danych Producentów Roślin Zbożowych wynika, że tegoroczny koszt 1 tono procenta wynosi od 9 do 12 zł.

Arabia Saudyjska🇸🇦 kupiła aż 860 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej na dostawy luty/marzec.



Co z cenami? Te utrzymują się na poziomie zbliżonym do ubiegłego tygodnia. Nadal kukurydza wilgotna kosztuje ok. 450 zł/t netto, a sucha ok. 720 zł/t netto.

Drożeje za to pszenica konsumpcyjna. Obecnie kosztuje, jak wynika z naszych danych, nawet 870 zł/t netto.

Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) globalna prognoza pszenicy na sezon 2020/2021 zakłada większe dostawy, zwiększoną konsumpcję, wyższy eksport i zmniejszone zapasy końcowe.

Na światowych giełdach również widać wzrosty cen.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 12 listopada 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 792.

- żyto konsumpcyjne – 495.

- kukurydza mokra – 427.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie

- pszenica konsumpcyjna – 760.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka

- pszenica konsumpcyjna – 840,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 500,

- kukurydza mokra – 420,

- jęczmień paszowy – 540,

- rzepak – 1640,

- soja – 1350.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcja – 570.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 660,

- jęczmień paszowy – 650.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- pszenica paszowa – 680.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 800-820,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 660,

- żyto paszowe – 520,

- żyto konsumpcyjne – 530-540,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 420,

- kukurydza sucha – 750,

- owies – 500.

Gołańcz Piast

- pszenica - 790-800,

- pszenżyto - 660-670,

- jęczmień paszowy - 630-640,

- rzepak - 1660-1670,

- kukurydza mokra – 490.

Agro System Sobótka

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- pszenica paszowa – 720,

- jęczmień konsumpcyjny – 580,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 450,

- kukurydza sucha – 600.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 780 - 800,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 630,

- żyto paszowe – 520,

- żyto konsumpcyjne – 540,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- jęczmień paszowy – 620,

- kukurydza mokra – 460.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 800,

- pszenica paszowa – 765,

- kukurydza mokra – 450.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa - 790-800,

- pszenżyto – 640,

- żyto paszowe - 520-530,

- jęczmień konsumpcja – 640,

- rzepak – 1730,

- kukurydza mokra – 460.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 780,

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 630,

- żyto paszowe – 540,

- jęczmień paszowy – 620,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 460,

- kukurydza sucha – 670,

- owies - 520.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 790,

- pszenica paszowa – 750,

- kukurydza mokra – 450.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 700,

- żyto konsumpcyjne/paszowe – 550,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 650,

- rzepak – 1680,

- kukurydza mokra – 400,

- kukurydza sucha – 700-770,

- owies – 550,

- bobik - 1000.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 760,

- pszenżyto – 630,

- jęczmień paszowy – 640.

Street retail

- rzepak – 1740.

Boferm Górki

- pszenica konsumpcyjna/paszowa – 691,

- pszenżyto – 579,

- żyto konsumpcyjne/paszowe – 439,

- jęczmień konsumpcyjny – 588,

- rzepak – 1540,

- kukurydza mokra – 480,

- owies - 429.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 670,

- żyto paszowe – 580,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień paszowy – 670,

- rzepak – 1700,

- kukurydza mokra – 450,

- kukurydza sucha – 750.

AGROCHEM Puławy

Realizacja w styczniu:

- pszenica konsumpcyjna – 860,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 690,

- żyto paszowe/konsumpcyjne – 590,

- jęczmień paszowy – 680,

- rzepak – 1760,

- kukurydza sucha – 770.

Firma Szmidt

- kukurydza mokra – 490.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa - 800,

- pszenżyto - 700,

- jęczmień paszowy - 680.