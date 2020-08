Rusagrotrans: Rosja w 2020 roku zbierze ponad 80 mln ton pszenicy

Według najnowszej prognozy centrum analitycznego Rusagrotrans, w 2020 roku Rosja zbierze 81 mln ton pszenicy.

Szacunek został zrewidowany o 3,5 mln ton w górę w stosunku do poprzedniej prognozy i jest drugim, co do wielkości w historii po 2017 roku (86 mln ton).

Według rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat, średni plon rosyjskiej pszenicy w 2020 r. może osiągnąć 2,75 t / ha , czyli o 4 proc. więcej niż w 2019 r. (2,65 t / ha). Ponadto powierzchnia upraw pszenicy wzrosła do rekordowego poziomu 29,4 mln ha (+ 4,6 proc.).

Według Rusagrotrans, Rosja w sezonie 2020/2021 wyeksportuje 37,5-38,0 mln ton pszenicy (w tym dostawy do Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej).