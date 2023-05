Zobacz galerię

Spotkanie w Warszawie otworzyła Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej, czyli organizatora wydarzenia. Hasłem przewodnim jest „Bezpieczny sektor rolno-spożywczy”. Czy w tych trudnych czasach jest to możliwe?

O tym będzie toczyła się szeroka dyskusja wśród licznych uczestników, którzy bezpośrednio powiązani są z rynkiem surowców rolnych. Ponieważ Polish Grain Day to spotkanie firm i przedstawicieli branży zbożowo-paszowej z Polski i Europy. Wczoraj tj. 25 maja odbyła się uroczysta Gala Dinner z której zdjęcia zamieszczone są również w naszej galerii. Dzisiaj to czas debat, prezentacji i dyskusji. Tematów nie brakuje, wprost przeciwnie z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Zbliżamy się do żniw, stąd tym bardziej jest o czym rozmawiać.

Piątkowska o stabilizacji na rynku

Monika Piątkowska, otwierając wydarzenia podkreślała, jak ważne, szczególnie teraz, mimo uwarunkowań geopolitycznych czy trudnych czynników ekonomicznych, jest bezpieczeństwo żywnościowe. Potrzebny jest stabilny rozwój, ale też przede wszystkim odpowiedzialność i rozwiązania długoterminowe, które przyczynią się do rozwoju polskiego rynku rolno-spożywczego na wiele lat.

- Pierwszą edycję Polish Grain Day zaczynaliśmy w trudnym momencie związanym z tym, co się działo i dzieje za naszą wschodnią granicą, czyli z brutalną agresją Rosji na Ukrainę. Pierwsza edycja była mocno naznaczona tym wydarzeniem, II edycja również będzie niestety tym wydarzeniem naznaczona. To jest rok wyjątkowy i najbliższe miesiące będą wyjątkowe i zapewne dla nas trudne. - powiedziała prezes Izby.

I dodała

- Ostatnie dwa miesiące to czas bardzo intensywny, nerwowy, pełen różnych emocji. Do tego co się dzieje na rynku zbożowym, dochodzi w Polsce rok wyborczy, co nie zawsze sprzyja merytorycznej dyskusji. Chciałam wszystkich bardzo serdecznie poprosić o wyrozumiałość, o solidarność, o to byśmy najbliższe miesiące wspólnie przetrwali, bo mogą nie być łatwe. Zobaczymy co przyniesie lipiec, co przyniesie sierpień. Pewne zawirowania z którymi już się zderzyliśmy, mogą się jeszcze do jesieni pojawić. Także bardzo was wszystkich proszę, żebyśmy solidarnie i cierpliwie przetrwali ten trudny i niecodzienny dla nas okres - mówiła Piątkowska.

Będziemy na farmer.pl na bieżąco zamieszczać kolejne artykuły z Polish Grain Day.

Prezentujemy także wystąpienia rozmówców na Polish Grain Day.

Co przed nami? Poniżej dokładna agenda spotkania 26 maja 2023 r.

11:00 - 11:10 - uroczysta inauguracja Polish Grain Day 2023

Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej

11:10 – 11:30 - wystąpienie pt. Ukraińskie scenariusze gospodarcze i ich konsekwencje dla Polski

Stefan Kawalec

11:30 - 12:00 - prelekcja pt. Światowy i krajowy rynek zbóż w obliczu globalnych niepewności w 2023 roku

Mirosław Marciniak, infoGrain

12:00 - 13:00 - panel dyskusyjny pt. Bezpieczny sektor rolno-spożywczy

Pierre Pages, Mondry Sp. z o.o.

Wojciech Krzywosądzki, Thegra Poland Sp. z o.o.

Grzegorz Niezbecki, ProGnosis Biotech SA

Michał Jaskowski, dyrektor zarządzający Louis Dreyfus Polska Sp. z o.o.

Moderator: Monika Przeworska, Instytut Gospodarki Rolnej

13:00 – 13:15 prelekcja pt. Innowacje a zwiększenie bezpieczeństwo produkcji - projekt PrecisionMix 2.0

prof. Sebastian Kaczmarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13:15 - 14:30 - lunch, networking

14:30 - 17:00 - część targowa

Pierwsza edycja Polish Grain za nami

Odbyła się ona 2 czerwca 2022 r. i portal farmer.pl, ale też portalspożywczy.pl, były patronami medialnymi wydarzenia. Wówczas Piątkowska podkreślała, że w obliczu wojny, zarówno środowiska związane z branżą zbożowo-paszową, ale też polskiego rządu, stoją przed dużą odpowiedzialnością. Wtedy mówiło się o pomocy Ukrainie w przetransportowaniu 20 mln t zbóż. Nie było jeszcze porozumienia zbożowego, które ułatwiałoby przewóz tego ziarna przez porty Morza Czarnego. Była inna rzeczywistość i narracja idąca w kierunku zaspokojenia głodu na świecie.

Swoje wystąpienie miał wówczas Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, który również zaznaczył, że branża zbożowa jest bardzo kluczowa, a nawet najważniejsza, bo rynek z powodu wojny został całkowicie zaburzony. Mówił się o transporcie 4-5 mln t zbóż miesięcznie z Ukrainy i podkreślał jak bardzo ważna jest logistyka tego tranzytu. - Potrzebne są nam mobilne urządzenia przeładunku zboża, kontenery, czy środki transportu kołowego - zaznaczał wicepremier.

– Ten zwiększony import zbóż z Ukrainy destabilizuje sytuację na rynku polskim. Zwłaszcza jest to widoczne na południowym-wschodzie kraju, gdzie rolnicy mają problem ze sprzedażą swojej kukurydzy. Wjeżdżają do nas duże ilości kukurydzy i to nie jest kukurydza, która idzie tylko i wyłącznie w tranzycie, ale też i trafia na rynek krajowy – dodawał z kolei 2 czerwca Mirosław Marciniak, właściciel firmy InfoGrain podczas swojego wykładu na Polish Grain Day w Warszawie.

Czy od tego czasu się wiele zmieniło?

Zapraszamy do śledzenia farmer.pl, gdzie będziemy publikować kolejne artykuły z tego ważnego wydarzenia.