Rzepak nawet ponad 2500 zł/t. Tylko kto na nim zarobi?

Choć ceny rzepaku biją rekordy, to na polskim rynku, jest już niewiele partii nasion. Wzrosły też kolejny raz ceny zbóż.

Jak podkreślają przedstawiciele firm skupowych, tak wysokie ceny rzepaku, które przekraczają ponad 2500 zł/t netto, a podpisywane kontrakty na żniwa roku 2021 sięgają 2000 zł/t, mogą przyczynić się do problemów zakładów, które skupują tylko to, co muszą, żeby wywiązać się z kontraktów i nie płacić kary.

Jak informował podczas konferencji „Przez Innowacyjność do Sukcesu Online” Tomasz Roszkowski, w Unii Europejskiej produkcja rzepaku spada z roku na rok. W tym czasie rośnie import rzepaku, bo przerób pozostaje na niewiele mniejszym poziomie niż jeszcze kilka lat temu. Poza tym spadają zapasy. To widać po wzrostach cen. Chcę też przypomnieć, że sprawdziły się prognozy Roszkowskiego, gdzie padała cena 2500 zł/t netto, która wówczas, kilka tygodni temu, wydawała się nierealna, a teraz realizuje się na Państwa oczach. Cieszę się, że prognoza "Farmera" się sprawdziła i to nie tylko w wypadku rzepaku, lecz także zbóż i kukurydzy, choć zdaniem wielu, było to wręcz cytuję: "niemożliwe".

Ceny płodów rolnych rosną też na rynkach światowych.

Tymczasem najnowszy raport USDA (amerykańskiego ministerstwa rolnictwa) mówi o prognozie wzrostu światowej podaży i popytu na nasiona oleiste.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 10 marca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- żyto konsumpcyjne - 750.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o.

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 820,

- jęczmień paszowy - 820.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 910.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 890,

- pszenica paszowa – 850.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 980,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 660,

- żyto konsumpcyjne - 680,

- jęczmień konsumpcja – 800,

- rzepak – 2400,

- kukurydza sucha – 950.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 920-930,

- pszenżyto - 800-810,

- jęczmień paszowy - 770-780,

- rzepak - 2100-2110,

- kukurydza sucha - 890-900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- żyto konsumpcyjne – 720.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 890,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe/konsumpcyjne – 680,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 800,

- rzepak – 2380,

- kukurydza sucha – 890.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 970,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 630.

- żyto konsumpcyjne – 660,

- jęczmień paszowy – 800,

- rzepak (40%) – 2450,

- kukurydza sucha – 900.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 930,

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 810,

- jęczmień paszowy – 755,

- rzepak – 2350,

- kukurydza sucha – 890.

Street retail

- rzepak – 2510 stary zbiór, 2000 tegoroczny zbiór.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 930,

- pszenżyto – 820,

- jęczmień paszowy – 820.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 660,

- rzepak – 2400,

- kukurydza mokra - 500-640,

- kukurydza sucha - 870-890.

PHUT Siembida

- pszenica – 930,

- pszenżyto – 750,

- żyto – 550,

- jęczmień – 760.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 970,

- pszenica paszowa – 960,

- pszenżyto – 810,

- żyto paszowe – 700,

- jęczmień paszowy – 780,

- kukurydza sucha – 890,

- owies - 550.

Zostaw ogłoszenie rolnicze na Giełdzie Rolnej.

Retransmisja sesji: Cz.I: ZBOŻA OZIME