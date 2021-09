Rzepak podrożał – kosztuje nawet 2690. Pszenica tańsza

Ceny rzepaku w ostatnich dniach poszły w górę. Maksymalnie za tonę nasion tego gatunku można dostać nawet 2690 zł/t netto. Pszenica potaniała, ale nieznacznie.

Sprawdziliśmy ceny surowców rolnych. Okazuje się, że w ciągu ostatniego tygodnia obniżyła się cena pszenicy konsumpcyjnej, która kosztuje od 940 do 1030 zł/t netto. Pszenica paszowa wyceniana jest w skupach na 810-970 zł/t, jęczmień na 650-820, pszenżyto na 800-860, żyto na 750-840, a owies na ok. 600 zł/t netto.

Na przednówku zbiorów kukurydzy jest ona wyceniana dosyć wysoko, bo mokra o wilgotności 30 proc. na ok. 600 zł/t, a sucha (14 proc. wilgotności) na ok. 1000.

Sytuacja na światowych rynkach

- Piątkowy raport USDA (Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) można odczytać jako neutralny. Wprowadzone zmiany w zasadzie były zgodne z oczekiwaniami rynku, choć tradycyjnie nie obyło się bez niespodzianek. Na uwagę zasługiwałby znaczący wzrost światowych zapasów końcowych kukurydzy (aż 13 mln ton), gdyby nie fakt, że aż 9 mln ton to wzrost zapasów w Chinach, które trudno zweryfikować. Wzrosty plonów amerykańskiej kukurydzy i soi znacznie powyżej ubiegłego roku (przy gorszej niż przed rokiem kondycji upraw) także stoją pod znakiem zapytania – poinformował Mirosław Marciniak, analityk InfoGrain.

Jak dodał, poza publikacją raportu, ważną światową sytuacją w kontekście wpływu na ceny płodów rolnych, był fakt, że ABARES (Australijskie Biuro Gospodarki Rolnej i Gospodarki Surowcowej i Nauki) podniosło prognozy zbiorów australijskiej pszenicy. - Do 32,6 mln ton, co oznacza, że są one jedynie o 700 tys. ton niższe niż przed rokiem. Do zbiorów wciąż jeszcze co najmniej dwa miesiące. Rekordowo zapowiadają się także zbiory rzepaku, które mają wynieść 5 mln ton (+500 tys. ton r/r) – podał Marciniak.

Rzepak za to podrożał bardzo mocno i według zestawienia opracowanego przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych jego maksymalna cena to 2690 zł/t netto.

Cennik płodów rolnych

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 15 września 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- pszenica paszowa – 900,

- jęczmień paszowy - 650.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 750,

- jęczmień konsumpcyjna – 800.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 810.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1000-1030;

- pszenica paszowa – 880,

- pszenżyto – 830,

- żyto paszowe – 750,

- żyto konsumpcyjne – 760,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 750,

- rzepak – 2600,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha – 1000;

- owies – 600,

- groch – 1100,

- bobik – 1100,

- łubin – 1100.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 960-970,

- pszenżyto - 860-870,

- jęczmień paszowy - 800-810,

- rzepak - 2500-2530,

- kukurydza sucha - 940-950 stary zbiór.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 800.

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 840,

- żyto paszowe – 780,

- żyto konsumpcyjne – 840,

- jęczmień konsumpcyjny – 820,

- jęczmień paszowy – 780,

- rzepak – 2470.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 960-980,

- pszenica paszowa – 930,

- pszenżyto – 850,

- żyto paszowe – 760,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 780,

- rzepak – 2620.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 950-970,

- pszenica paszowa – 930,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 720,

- żyto konsumpcyjne – 750,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 780,

- rzepak – 2500,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha – 1030,

- owies – 600.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 960,

- pszenica paszowa – 940,

- pszenżyto – 810,

- żyto paszowe – 670,

- żyto konsumpcyjne – 700,

- jęczmień konsumpcyjny – 790,

- jęczmień paszowy – 760,

- rzepak – 2570,

- kukurydza sucha – 960,

- owies – 560,

- groch - 970.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 850.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna - 980,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 810,

- żyto paszowe – 740,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak – 2500,

- kukurydza mokra – 620,

- kukurydza sucha - 1000.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1020,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 860,

- żyto paszowe – 770,

- żyto konsumpcyjne – 800,

- jęczmień paszowy – 820,

- rzepak – 2570,

- owies – 620,

- groch – 1050,

- łubin – 1100.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- pszenica paszowa – 960,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 750,

- jęczmień konsumpcja – 800,

- rzepak – 2500,

- kukurydza mokra – 600.

Street Retail

- rzepak 2520-2550.

Umowy terminowe na rzepak

Ceny na w umowach terminowych zebrane przez KZPRiRB 15 września na podstawie rozmów ze skupującym. W umowach na warunkach niemieckich bierze się pod uwagą zaolejenie nasion (zł/t netto):

- ZT Kruszwica – 2645 (październik),

- ZT Kruszwica (Brzeg) – 2645 (październik),

- Chemirol – 2600 (wrzesień),

- Agro As – 2640 (wrzesień),

- Osadkowski S.A. – 2580 (wrzesień).

Umowy na warunkach krajowych (dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40 proc.), ceny przede wszystkim z września:

- ADM Czernin – 2690 (październik),

- ADM Szamotuły – 2690 (październik),

- Agrolok – 2660,

- Komagra (Kosów Lacki) – 2560,

- Komagra (magazyny własne, Brzeg) – 2610,

- Komagra (Tychy) – 2570,

- Mosso (Radziejowice) – 2400,

- ZT Bodaczów – Viterra – 2690 (październik),

- ZT Kruszwica (Brzeg, Kruszwica) – 2680 (październik),

- Agro – Mat – 2550,

- Agro As – 2660,

- Ampol-Merol – 2600,

- Chemirol – 2620,

- Lechpol Szubin – 2600,

- Pol-Tor – 2580,

- Osadkowski SA – 2600,

- TK Agrotim – 2550,

- Zarn-Pol – 2600.