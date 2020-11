Samosiewy kukurydzy w listopadzie

Taki widok zastał na swojej plantacji pszenicy ozimej rolnik z województwa lubuskiego. Czy Wy też mieliście taką sytuację?

Przypominamy, że w tym roku z powodu zimnej wiosny – przymrozki, a nawet mrozy w kwietniu i maju – utrudnione były wschody kukurydzy.

Za to okazuje się, że jesień jest dużo cieplejsza. Dodatnia temperatura sprawiła, że wykiełkowały nasiona kukurydzy. Taką sytuację zaobserwował na swoim polu Łukasz Jezierski z Przecławia w woj. lubuskim.

Pszenicę uprawiał po kukurydzy, która została z konieczności (susza) zebrana we wrześniu na kiszonkę. O tym, że z powodu niedoborów wilgoci musiał skosić „ziarnówki” na kiszonkę pisaliśmy w tekście poniżej.

Pszenicę ozimą wysiewał od 3 do 6 października i w połowie listopada znajdowała się ona w fazie 4-5 liści. Na plantacji wykonał zabieg herbicydowy, który spowodował (co widać na zdjęciu) zbielenie siewek kukurydzy i w konsekwencji doprowadzi do ich zniszczenia.

Swoją drogą piękną wiosnę, mamy tej jesieni.