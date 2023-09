Nawet najlepszy i najdokładniej ustawiony kombajn nie uchroni nas w pełni przed stratami ziarna, a w konsekwencji przed samosiewami zbóż. Zwłaszcza w przypadku płodozmianów z dużym udziałem zbóż, są one poważnym zagrożeniem, a nie zwalczone w porę, również trudnym przeciwnikiem. Jak skutecznie pozbyć się samosiewów zbóż? Dlaczego to takie ważne?

Oprócz normalnych strat przy zbiorze zbóż, wynoszących zazwyczaj około 10 proc. ziarna, w bieżącym roku problem samosiewów potęguje fakt, że żniwa w wielu miejscach były opóźnione i wielokrotnie przerywane opadami, przez co znaczenia nabrało zjawisko osypywania kłosów. Zwłaszcza, gdy rośliną następczą również ma być zboże, walkę z samosiewami należy podjąć jeszcze na etapie ścierniska. Co ważne, wobec łagodnych w ostatnim czasie zim, zagrożeniem mogą być również samosiewy zbóż jarych.

Zagrożenie ze strony samosiewów zbóż

Wszystkie ziarna czy nasiona roślin uprawnych osypane na pole, stają się groźnymi chwastami. Są to gatunki doskonale przystosowane do warunków panujących na polu, a pokrewieństwo z kolejnymi roślinami uprawnymi utrudnia ich skuteczne zwalczanie w nowych zasiewach. Co ważne, takie osypane ziarniaki często zasilają glebowy bank nasion i zachowując żywotność przez kilka lat, stanowią zagrożenie również w kolejnych sezonach.

Obsada samosiewów jest często wielokrotnie większa niż norma wysiewu, stąd też pobierają one ogromne ilości wody i składników pokarmowych, wyczerpując zasoby, z których powinny korzystać nowe zasiewy. Szczególnie widoczne jest to w przypadku samosiewów jęczmienia i żyta, które często bardzo intensywnie się krzewią. Obecność gatunków pokrewnych z rośliną następczą to też zwiększone zagrożenie ze strony patogenów, które rozwijają się na samosiewach.

Mechaniczne zwalczanie samosiewów zbóż

Podstawą walki z samosiewami jest tradycyjna uprawa pożniwna. Nie musi to być koniecznie podorywka. Wielu rolników ma w swoim parku maszynowym różnego rodzaju kultywatory czy brony talerzowe, które po odpowiednio płytkim ustawieniu doskonale nadają się do tego typu zabiegów. Na rynku dostępne są też różnego rodzaju maszyny do uprawy ultra płytkiej, jak chwastowniki, brony mulczowe czy brony talerzowe, wyposażone w specjalne talerze.

Co do terminu wykonania zabiegu są różne szkoły, jedna zakłada wjazd tuż za kombajnem, aby zmieszać osypane ziarniaki z glebą i przyspieszyć ich kiełkowanie, druga z kolei każe zaczekać na pierwsze wschody i dopiero wtedy wykonać płytki zabieg uprawowy. Bez względu na termin ważne jest natomiast zachowanie odpowiednio małej głębokości pracy. Zbyt duża spowoduje zagrzebanie osypanych ziarniaków i odsunięcie problemu w czasie, zamiast jego rozwiązania, a także przyczyni się do niepotrzebnego wzrostu zużycia paliwa. Przyjmuje się, że zupełnie wystarczająca jest praca na głębokość 3-4 cm. W przypadku dużego nasilenia wystąpienia chwastów czy samosiewów zabieg warto powtórzyć po tygodniu lub dwóch.

Chemiczne zwalczanie samosiewów zbóż

Bardzo skuteczną, a przy tym mało pracochłonną metodą zwalczania nie tylko samosiewów, ale też uciążliwych chwastów wieloletnich, jest wykonanie oprysku ścierniska herbicydem nieselektywnym, a więc popularnym glifosatem. W sytuacji, gdy głównym zagrożeniem są samosiewy, a na polu nie ma gatunków takich jak perz właściwy czy ostrożeń polny, w zupełności wystarczająca będzie dawka 2-2,5 l/ha najpopularniejszej formulacji 360SL. Należy przy tym pamiętać, że na skuteczność działania glifosatu wpływają czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza, nasłonecznienie, wiatr czy skład chemiczny wody.