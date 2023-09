-Na pewno nie wykonywać żadnych nerwowych ruchów – radzi Marek Luty z HR Strzelce. Pszenica ozima ma szerokie okno jeśli chodzi o możliwości jej wysiewu. Lepiej w dobrych warunkach doprawić glebę i zasiać niż walczyć z przesuszonym na pył stanowiskiem lub zasiać ją za głęboko. 7 czy 10 dni opóźnienia względem terminu optymalnego nie robi dla tego gatunku większej różnicy. Inaczej sprawa wygląda w przypadku pozostałych gatunków zbóż.

Podczas targów AgroShow 2023 rozmawiamy z Markiem Lutym Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu. Hodowla Roślin Strzelce.

Rolnicy szukają nie tylko wysokoplennych odmian, ale także odmian jakościowych.

Mijają terminy optymalne siewu zbóż. Jest w wielu regionach sucho. Przesuszone podłoże może stanowić problem z zachowaniem odpowiedniej głębokości siewu.

Na jakie odmiany pszenicy stawiają rolnicy? Zapytaliśmy podczas AgroShow2023 Marka Lutego z HR Strzelce. Zdaniem naszego rozmówcy rolnicy nie tylko szukają odmian wysokoplennych, ale także gwarantujących lepsze parametry jakościowe. Wynika to ze specyfiki tego sezonu, gdyż rolnicy często pozyskiwali ziarno o parametrach paszowych

Dlaczego tak mało mamy w tym roku pszenicy konsumpcyjnej?

Skąd to wynika? Otóż wielu rolnikom nie udało się w tym roku uzyskać parametrów konsumpcyjnych, co jest wypadkową wielu czynników.

Jednym z nich to są żniwa, które były przekropne, a opady często o charakterze nawalnym pogarszały jakość ziarna z każdym tygodniem opóźnienia zbiorów.

Nie bez znaczenia w tym roku miał także poziom nawożenia azotowego. Jak tłumaczył Marek Luty, często zdarzało się tak, że jak podliczy się, ile tego azotu dało się pod pszenicę okazuje się, że ta dawka nie była wysoka i zabrakło nieco tego składnika na zbudowanie dobrej jakości.

Czasami wynikało to z wprowadzonych oszczędności w postaci ilości zastosowanego azotu do gleby, a czasem była to wypadkowa tego, że podany azot nie mógł zadziałać na czas. Tu przede wszystkim kłania się susza czerwcowa, która uniemożliwiła podanie III dawki azotu, tzw. dawki jakościowej, a przez to, że w glebie wody nie było roślina nie mogła wykorzystać zapasów tego składnika. Bez wody proces mineralizacji materii organicznej także nie zachodził na wysokim poziomie. Dlatego roślina nie była często w stanie w tym okresie pociągnąć wystarczającej ilości azotu na zbudowanie parametrów jakościowych czyli głównie białka i glutenu.

Co więcej warto tu zauważyć, że plony w tym roku w kontekście suchego czerwca, często zaskoczyły rolników. Spodziewali się oni poważnej redukcji plonu, ale w przypadku ozimin tak zazwyczaj się nie stało. I jak to tłumaczył Luty, niestety azot poszedł w biomasę, masa była dobra, ale zabrakło azotu na ukształtowanie jakość ziarna.

Jakich jeszcze odmian pszenicy poszukują rolnicy?

Zdaniem naszego rozmówcy często rolnicy pytają także o odmiany pszenicy, które można wysiewać na słabsze stanowiska, których jak wiemy w Polsce nie brakuje. I oczywiście chcą nowości. Stąd pytają o godnych następców popularnych już odmian. Jak podaje Marek Luty w ofercie firmy HR Strzelce pojawią się nowe odmiany pszenicy ozimej: Sowa oraz California. Dużo pytań na targach dotyczyło także odmiany ugruntowanej już w ofercie firmy, czyli Euforii.

Siać w pył czy czekać?

Nowy sezon dostarcza nowych wyzwań. Obecnie wszyscy rolnicy czekają na deszcz. Wrzesień przyniósł nietypową jak na tę porę roku ciepłą, słoneczną i suchą pogodę. Czasem na polu są wysiane międzyplony, które dodatkowo mogą „wyciągać” bieżącą wodę. Istnieje obawa, że jeśli nie spadnie solidny deszcz tej wody może zabraknąć dla dobrych wschodów zbóż.