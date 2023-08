Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) sierpniowa prognoza produkcji zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2023/2024 jest nieco niższa miesiąc do miesiąca, czyli na poziomie 2,294 mld ton, wliczając jęczmień, a także owies i sorgo z nawiązką rekompensującym mniejsze zbiory pszenicy, jęczmienia, owsa i żyta.

Zmiany prognozy miesiąc do miesiąca

Wśród głównych producentów szacunki dla Kanady, UE i Chin są obniżone, częściowo zrównoważone przez wzrost dla Ukrainy, gdzie perspektywy zbiorów poprawiły się.

Globalne wykorzystanie zbóż jest prognozowane o 1 mln ton (2,307 mld ton) wyższe miesiąc do miesiąca, przy niewielkim wzroście spożycia na cele paszowe i przemysłowe. Przy zwiększonych dostawach prognoza dotycząca zapasów końcowych (łącznie z odpowiednimi lokalnymi latami gospodarczymi) wzrosła o 3 mln ton, do 584 mln ton, co nadal jest najniższym wynikiem od dziewięciu sezonów. Przewiduje się, że światowy handel będzie o 3 mln ton wyższy niż wcześniej, głównie ze względu na wzrost cen kukurydzy.

Zmiany prognozy sezon do sezonu

IGC przewiduje, że światowa produkcja zbóż ogółem będzie drugą, co do wielkości w historii, odnotowaną o 1 proc. wyższą o rok do roku, na poziomie 2,294 mld ton, przy solidnym wzroście dla kukurydzy i sorgo z nawiązką rekompensującym mniejsze zbiory pszenicy, jęczmienia, owsa i żyta.

Po spadku w poprzednim sezonie, konsumpcja ma wzrosnąć o 2 proc, na czele z ze spożyciem na cele paszowe, ale ze wzrostem dla wszystkich rodzajów popytu.

Na poziomie 584 mln ton zapasy ziarna mają być rok do roku. Warto zwrócić uwagę na oczekiwane gwałtowne zmniejszenie zapasów pszenicy i najniższe od 28 sezonów zapasy jęczmienia. Natomiast zapasy kukurydzy będą się zwiększać, na czele z akumulacją w USA. Przy przewidywanych mniejszych przepływach do Europy, obu Ameryk i Azji Bliskiego Wschodu światowy handel zbożami może spaść o 4 proc, do 411 mln ton.