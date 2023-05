Siew kukurydzy pod koniec maja i w czerwcu jest możliwy. Kwestią otwartą pozostaje tylko pytanie, na ile ma to sens. Przy siewie na ziarno ubytek plonu będzie wysoki, ale już na kiszonkę taki siew znajduje uzasadnienie.

Bardzo późne siewy kukurydzy pozwolą na uzyskanie w korzystnych warunkach odpowiedniej ilości masy, jednak przy niskim udziale kolby.

Siew kukurydzy o FAO powyżej 220 jest bardzo ryzykowny w tak późnych terminach.

Warto siać, ale raczej na kiszonkę

Jeśli chodzi o siew kukurydzy na ziarno w tak późnym terminie, jak koniec maja czy czerwiec, to musimy liczyć się z dość dużą obniżką plonowania - zarówno w przypadku kukurydzy na ziarno, gdzie ilość ziarna będzie z pewnością niższa, jak i w przypadku uprawy na kiszonkę. Jednakże w tym drugim przypadku przy korzystnym układzie pogodowym kukurydza jest w stanie uzyskać wysoką masę, aczkolwiek będzie cechować się niższym udziałem kolby niż w przypadku roślin wysiewanych w terminach optymalnych. W przypadku gospodarstw hodowlanych kukurydza wysiewana w późnym terminie może być jednak bardzo przydatna ze względu na możliwość uzupełnienia bazy paszowej. To zresztą częsta praktyka po zbiorze żyta na kiszonkę. Wówczas siewy odbywają się jednak z reguły nie później niż do 20 maja.

Kolba raczej krótka w późnym terminie

W różnych przeprowadzanych badaniach wykazano, że w większości przypadków plon z bardzo późnych terminów (a za takie należy uznać końcówkę maja oraz pierwszą połowę czerwca) był niższy niż w terminach optymalnych. W standardowych warunkach zawsze przewagę będą miały plantacje zakładane w terminach wcześniejszych i optymalnych. Cechują się one zarówno wyższym MTZ, jak też dłuższą kolbą i większą ilością ziarniaków na niej. Jednakże w sytuacjach wyjątkowych, np. podczas suszy w czerwcu czy lipcu, późno wysiewana kukurydza może plonować nawet wyżej, aniżeli plantacje zakładane we wcześniejszych terminach. Wszystko zależy w takiej sytuacji od tego czy kukurydza z kwitnieniem “trafi” na suszę. Jeśli proces kwitnienia, zapylania odbywać się będzie poza okresem suszy, a np. kukurydza wysiewana w optymalnym terminie trafi z fazą kwitnienia w upały i jednocześnie dotkliwy brak wody, to - jak wskazuje praktyka - mamy sytuację w której ta znacznie później wysiewana może lepiej plonować. To jednak już loteria, bo równie dobrze analogiczna sytuacja może przydarzyć się w drugą stronę, a wówczas kukurydza wysiewana na przełomie maja czy czerwca jest skazana na dotkliwą klęskę.

Odmiany kukurydzy do późnego siewu

Kluczem do sukcesu może być w takiej sytuacji dobranie kukurydzy o odpowiedniej liczbie FAO - najlepiej nie wyższej niż 220, a idealnie nawet poniżej 200. Pamiętajmy, że w przypadku zbioru na kiszonkę od siewu do koszenia mamy z reguły niespełna 4 miesiące (jeśli zasiejemy na przełomie maja czy czerwca). Dlatego też odmiana powinna cechować się odpowiednimi parametrami, które umożliwia jej dość dynamiczną wegetację i szybkie przyrosty.

Szybsze wschody późno sianej kukurydzy

Kukurydza przy późnych siewach z reguły wschodzi znacznie szybciej (za sprawą dobrze ogrzanej gleby). Dzięki szybszym wschodom i ogólnej wyższej dynamice rozwoju w początkowych okresach jest też silniejsza w rywalizacji z chwastami. Co do zasady kukurydza jako roślina o szerokich międzyrzędziach jest bardzo podatna na negatywne skutki zachwaszczenia, jednakże w warunkach siewu w terminie optymalnym te szybciej ją przerastają (kukurydza potrzebuje ciepła, podczas gdy wiele chwastów posiada wysoką dynamikę rozwoju nawet w niższych temperaturach), tymczasem w układzie późnego siewu warunki są nieco bardziej wyrównane zarówno dla rośliny uprawnej jak i roślin niepożądanych.

Późny siew na ziarno to ostateczność

Ewentualny siew kukurydzy w tak późnym terminie jak koniec maja czy czerwiec musi być dobrze przemyślany? W jakim celu siejemy kukurydzę? Jeśli na kiszonkę to jak najbardziej, ale na ziarno sens jest już znacznie mniejszy. Czy mamy dostęp do odmiany z odpowiednim FAO? Te najwcześniejsze odmiany cechują się niższą dostępnością, bo i zapotrzebowanie na nie jest znacznie niższe. Tak więc raz jeszcze: na kiszonkę późny siew można polecić, ale na ziarno tylko warunkowo i to w ściśle określonych warunkach.