Siew zbóż ozimych w pełni

W kraju trwają siewy zbóż ozimych. Rolnicy sieją ozimą: pszenicę, pszenżyto, żyto.

W środkowej części Polski rolnicy sieją pszenicę ozimą. W tym regionie za kilka dni mija optymalny termin siewu pszenicy ozimej. Podobnie kończy się optymalny agrotechniczny termin dla pszenżyta ozimego i żyta. Zarówno pszenica ozima, pszenżyto ozime jak i żyto w centralnej Polsce optymalny termin agrotechniczny przypada do 25 września.

Rolnicy w zachodniej Polsce także przystąpili do siewu pszenicy i pszenżyta lub rozpoczną siew w najbliższych dniach. Tu optymalny termin siewu pszenicy ozimej przypada do końca września, pszenżyta ozimego do 5 października. Siane jest też żyto, które wysiewa się w zachodniej części kraju do końca września i jeszcze w początku października. W tym rejonie pojedynczy rolnicy wysiewają jeszcze jęczmień ozimy mieszańcowy. Odmiany hybrydowe jęczmienia ozimego w rejonach zachodnich można siać do 25 września.

Gospodarujący na Nizinie Śląskiej i terenach nadmorskich mają nieco więcej czasu, ponieważ w tych częściach kraju optymalny termin siewu pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego przypada do 5 października. Podobnie do 5 października siać można żyto na terenach Polski północno- zachodniej, natomiast na Nizinie Śląskiej siew żyta obecnie dobiega końca.

W północno-wschodniej Polsce, gdzie optymalny termin siewu zbóż minął rolnicy kończą siewy. Opóźnienie siewu jest możliwe, ale wówczas bezpieczniej jest siać odmiany o większej tolerancji na długość dnia.