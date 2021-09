Siewy jęczmienia już rozpoczęte

Jeszcze kilkanaście dni temu w wielu miejscach kraju trwały w najlepsze siewy rzepaku, a tymczasem w wielu rejonach już rozpoczęły się siewy jęczmienia ozimego.

Kiedy siać jęczmień ozimy?

O czym pamiętać decydując się na siew jęczmienia ozimego?

Jęczmień stabilny w ostatnich latach

Jęczmień ozimy w ostatnich latach zyskał na popularności. Po kilku latach

mniejszego zainteresowania tą uprawą wrócił on do łask w licznych gospodarstwach. Być może jest to pokłosie stabilności tej rośliny w ostatnich sezonach. Na znacznym obszarze Polski w poprzednich latach mieliśmy do czynienia z mniej więcej takim przebiegiem pogody: deszczowy maj – suchy czerwiec. Mimo braku opadów w czerwcu jęczmiona zazwyczaj dobrze sobie radziły, gdyż z racji szybszego wejścia w wegetację wykorzystywały skutecznie majowe opady – tym samym uniezależniały się nieco bardziej od późniejszego przebiegu pogody. Choć akurat ten rok pokazał

dobitnie, że jeśli czerwiec jest suchy, to i jęczmień rekordów bić nie będzie.

Nie za szybko - nie za późno

Jęczmień wysiewamy najszybciej ze wszystkich ozimin. Zazwyczaj przyjmuje się, że terminy siewu tej rośliny rozpoczynają się po 10 września. Tu jednak musimy pamiętać, iż termin ten nie jest jednakowy dla całej Polski ze względu na różnice temperaturowe i ogólnie klimatyczne. Najwcześniej siewniki powinny wyjechać we wschodniej części kraju – tu terminy rozpoczynają się już 10 września.

W zasadzie we wschodnich regionach powinniśmy się uporać z siewem do 20 września. Podobne terminy siewu wyznaczane są dla Polski centralnej – z tym że siewy powinno rozpocząć się minimalnie później, około 12 września.

Zachód oraz południe kraju to termin tylko nieco późniejszy – 15 – 25 września. I teraz ważna kwestia – nie są to sztywne daty! Przede wszystkim termin siewu powinien uwzględniać warunki wilgotnościowe oraz temperaturowe, a także planowaną agrotechnikę. Nie ma czegoś takiego jak sztywny, kalendarzowy termin siewu. Oczywiście ograniczają nas czynniki takie jak długość jesieni, temperatury jesienne, ale powinniśmy się przede

wszystkim trzymać dwóch ram: nie za szybko i mnie za późno.

Ochrona jesienna koniecznością, nie dodatkiem

Zbyt szybki wysiew jęczmienia może, choć nie musi, powodować liczne zagrożenia chorobowe. Co oczywiste, taka plantacja jest zdecydowanie bardziej narażona na infekcję jesienne, niemniej wszystko zależy od przebiegu pogody. Jedno jest pewne – wysiew we wczesnych terminach zazwyczaj pociąga za sobą konieczność jesiennej ochrony fungicydowej. Tu ważna kwestia – oficjalnie nie ma żadnego zarejestrowanego do stosowania jesiennego w zbożach fungicydu. Aczkolwiek niektóre mają adnotacje, że można je stosować po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorobowych. Na tej głównie podstawie można je stosować. Ważnym aspektem jest również ochrona insektycydowa. Tak jak mów przysłowie, że pewne są śmierć i podatki, tak w jęczmieniu pewne są naloty mszycy jesienią.

Brak ochrony przed mszycą rodzi dwa poważne problemy – uszkodzenia roślin spowodowane żerowaniem, a ponadto – może nawet przede wszystkim – choroby wirusowe. Te często objawiać się mogą dopiero początkiem wiosny, ale wówczas jest już na interwencję za późno.

Kiedy gęsto, a kiedy oszczędnie?

Jęczmień ozimy powinien zostać wysiany na głębokość 3-4 cm. Taki mówi ogólnie teoria. Nie będzie jednak błędem jeśli zostanie wysiany nieco płycej - na 2 cm, czy z różnych przyczyn minimalnie głębiej. Pamiętać jednak należy, że wówczas - przy głębszym siewie - także i wschody będą się opóźniać. Jest to ważne ponieważ nie zawsze agregaty uprawo-siewne są w stanie utrzymać jednakową głębokość siewu na całym polu.

Gęstość siewu nie powinna przekraczać 450 nasion / m2. Minimalna obsada to zaś 320 roślin. Tu jednak ważna kwestia - przy wczesnych terminach nie sięgajmy po górne normy - takie plantacje tworzą w późniejszych fazach „kożuch” i są bardzo podatne na choroby. Ponadto trwa tam zdecydowanie zbyt silna walka pomiędzy pojedynczymi roślinami o dostęp do wody oraz składników pokarmowych. Obsada w tych widełkach wiąże się z wysiew (z reguły) 120 - 180 kg/ha. Wyższe normy zaleca się raczej do siewów późniejszych. Sam rozstaw jest standardowy i wynosi 12 cm.