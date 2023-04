Z powodu zimnej i mokrej wiosny dopiero zaczęły się siewy kukurydzy. Powierzchnia wbrew wcześniejszym prognozom, nie będzie wcale tak niska jak się spodziewano.

Jak już pisaliśmy na farmer.pl, wiosna ponownie w tym roku nie rozpieszcza rolników. Było zimno i tym razem mokro. To sprawiło, że zarówno zabiegi przygotowujące do siewu, jak i sam siew zbóż jarych i kukurydzy został opóźniony.

Zimna wiosna 2023

- Siewy kukurydzy zostały w tym roku dość znacznie opóźnione przez warunki pogodowe. Generalnie było za chłodno i w wielu przypadkach za mokro. To opóźniło siewy kukurydzy, ale też przygotowanie samego pola. Na szczęście mamy od kilku dni stosunkowo dobrą pogodę i siewy ponownie ruszyły. Gleba ma już temperaturę 8 stopni Celsjusza, więc nie ma już na co czekać. Pozostaje też kwestia dostępu do siewników, czyli możliwość wynajęcia usługi, która teraz może być trochę ograniczona – mówi nam prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

Jak dodaje, zna już gospodarstwa, gdzie siew już dobiegł końca, zwłaszcza w południowo-zachodniej Polsce. Ale też wiele jest takich, gdzie jeszcze zabieg ten nie ruszył. Fenologicznie zakwitł już mniszek lekarski, który jest swoistym papierkiem lakmusowym terminu siewu.

Ważna jest temperatura gleby, która najlepiej powinna kształtować się na głębokości 5 cm na poziomie 7-12 st. C. Oczywiście jak cieplej, tym lepiej. Istnieje zasada, że odmiany o typie ziarna tzw. flint lub zbliżonym do flint, preferują trochę zimniejsze gleby w (7-8 st. C), a te w typie dent potrzebują trochę więcej ciepła – ok. 10-12 st. C.

Jaki będzie areał uprawy kukurydzy w 2023 r.?

- Szczerze spodziewałem się, że będzie niższy. Miałem duże obawy o spadek tegorocznej powierzchni uprawy kukurydzy z różnych względów. Zaczynając od cen, a na Ukrainie kończąc. Ale właśnie paradoksalnie to opóźnienie sprzyja zwiększeniu areału właśnie kukurydzy, bo rolnicy już znają tę uprawę. Z kolei od firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych mamy w tym względzie bardzo sprzeczne sygnały. Od takich, że jest duże zainteresowanie kupnem materiału siewnego, po takie, że tego zainteresowania brak – mówi prof. Michalski.

Polski Związek Producentów Kukurydzy mimo to ocenia, że w roku 2023 powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej w sumie wyniesie o 100 tys. ha mniej niż w roku ubiegłym. Czyli w sumie szacują, że areał będzie się kształtował na poziomie ok. 1,7 mln ha.

- Opłacalność produkcji kukurydzy w wielu względach jest uzależniona od wartości po jakiej rolnikom udało się zakupić środki produkcji. Na hektar koszt uprawy oceniamy na ok. 5-8 tys. zł, czyli plantator szacując, że dostanie za suche ziarno 1 tys. zł za t, musi zebrać ok. 8 t/ha, aby mu się to opłacało. Na słabszych kawałkach może być to niemożliwe – dodaje prof. Michalski.

Kukurydza rośliną przyszłości

Prof. Tadeusz Michalski zaprasza też na europejską konferencję „Kukurydza rośliną przyszłości”, która zbiega się ze świętowaniem jubileuszu 40-lecia działalności Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Spotkanie organizowane przez PZPK i Europejską Konfederacje Produkcji Kukurydzy CEPM odbędzie się 31 maja w Poznaniu.