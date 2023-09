Nie milkną echa decyzji ostatnich dni na rynku rolnym i współpracy z Ukrainą. Chodzi o nie przedłużenie przez Komisję Europejską embarga na produkty z Ukrainą, o jednostronne decyzje państw, w tym Polski, a także o złożenie skargi przez Ukrainę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację. Zbieramy dla Państwa opinie w tej sprawie.

Tym razem poprosiliśmy o komentarz Mariana Sikorę, przewodniczącego Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Jak oni postrzegają te problemy, które piętrzą się na horyzoncie i które niewątpliwie będą miały znaczenie dla wzajemnych stosunków na linii Polska-Ukraina i Unia Europejska.

O rynku zbóż mówi dla farmer.pl Marian Sikora

- Ostatni rok była bardzo ciężki dla polskich producentów zbóż. Napływowi taniego ukraińskiego ziarna towarzyszyły gwałtowne wzrosty cen środków produkcji. Jednocześnie w tegoroczne żniwa weszliśmy z wysokimi zapasami. Niestety mimo wysokiego tempa eksportu polskiego zboża nie wszystkie magazyny udało się opróżnić. Biorąc pod uwagę, że tegoroczne zbiory, mimo opadów, zapowiadają się bardzo dobrze to nieprzedłużenie embarga na zboża z Ukrainy byłoby bardzo kłopotliwe dla rolników – mówi portalowi farmer.pl Marian Sikora, przewodniczący FBZPR.

Od razu zaznacza, że tranzyt tych produktów jest cały czas prowadzony.

- Nie mamy nic przeciwko tranzytowi ukraińskich zbóż przez terytorium Polski tak, aby mogło trafiać do potrzebujących go państw afrykańskich czy Bliskiego Wschodu. Ale warto, aby Komisja Europejska zastanowiła się jak efektywnie poprawić funkcjonowanie tzw. korytarzy solidarnościowych. Wymaga to konkretnych inwestycji, aby usprawnić transport kolejowy (inny rozstaw szyn kolejowych) oraz rozbudować infrastrukturę w Portach Morza Bałtyckiego – uważa Sikora.

Lista produktów poszerzona

Przypominamy, że Polska jednostronnie, razem też z Węgrami i Słowacją, wprowadziła jednak zakaz w wwozu do siebie takich surowców rolnych jak pszenica, kukurydza, słonecznik i rzepak. Rozszerzyła tę listę o mąkę, otręby i makuch z nasion oleistych. Trzeba też zaznaczyć, że tranzytu nie zamknęła.

- Cieszymy się z decyzji polskiego rządu, który wprowadził embargo na określone zboża, ich otręby, śrutę, makuchy, a także mąkę pszenną. Pozwoli to na stabilizację sytuacji w tym trudnym okresie. Jednocześnie jesteśmy zdziwieni niepotrzebną i nerwową decyzją rządu w Kijowie, który nasze embargo postanowił zaskarżyć do Światowej Organizacji Handlu. To nakręcanie spirali konfliktu, które z racji starań Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej, wydaje się być strzałem w stopę. Zwracam także uwagę, że nawet ukraińskie organizacje rolnicze zauważyły, że było to nieprzemyślane ponieważ polski rząd ma prawo bronić interesów polskich rolników – mówi nam przewodniczący FBZPR.

Sikora dodał, że polski rząd nie powinien także zapominać, iż z Ukrainy napływają rekordowe ilości taniego drobiu, który nie musi spełniać kosztowanych unijnych standardów.

- Wypychanie polskich producentów drobiu z unijnych rynków to ograniczenia wstawień w kurnikach i zwijanie krajowej hodowli drobiu. To z kolei będzie problem dla producentów zbóż paszowych – podkreślił Marian Sikora.