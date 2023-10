Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział skup kukurydzy tzw. mokrej za ok. 500 za tonę przez Elewarr czyli Krajową Grupę Spożywczą. Sprawdziliśmy w praktyce jak to wygląda? Bo ta wartość bardzo wbija się w pamięć i o niej też głośno rozmawiają rolnicy.

W poniedziałek minister zapowiedział, że spółka Elewarr rozpoczęła skup kukurydzy za ok. 500 zł za tonę. - Wiemy, że cena, która została ogłoszona przez skupujących była bardzo niska, bo nawet 350 zł/t, a w zeszłym roku było to 900 zł/t. Wiemy, że to jest bardzo nisko, dlatego uruchomiliśmy pewne mechanizmy, żeby tym rolnikom pomóc, żeby cena była wyższa - przyznał minister cytowany przez PAP. Rzeczywiście ceny w skupach spadają z dnia na dzień, dzisiaj wiele z nich płaci jedynie 350 zł netto za tonę mokrego ziarna. Ta cena jest też miejscami wyższa, ale wynosi maksymalnie 450 zł.

Minister poinformował też, że skup kukurydzy ogłosiła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, natomiast Orlen będzie skupował kukurydzę na biopaliwa. Ogłosi też, że oczekuje na zgodę od Komisji Europejskiej na uruchomienie dopłaty 200 zł/t kukurydzy skupionej w ub. r., żeby firmy mogły także w tym roku prowadzić skup. Póki co tych pieniędzy brak. Jak będzie realizowana kwestia ok. 500 zł za kukurydzę? To pytanie wysłaliśmy do Krajowej Grupy Spożywczej, a sami sprawdziliśmy ceny w poszczególnych punktach Elewarr.

Skup kukurydzy przez Elewarr

Na stronie internetowej spółki wisi komunikat, który informuje, że od dnia 2 października w ramach prowadzonego przez Elewarr sp. z o.o. skupu kukurydzy mokrej trwają zapisy na listy harmonogramowe prowadzone przez magazyny spółki. - Szczegółowe informacje dotyczące zasad skupu kukurydzy mokrej można uzyskać w poszczególnych magazynach. Zainteresowanych sprzedażą kukurydzy mokrej rolników zapraszamy do magazynów Spółki Elewarr – podano. I zamieszczono odnośnik do poszczególnych oddziałów spółki.

- Informujemy, że w przypadku sprzedaży kukurydzy mokrej do magazynów Elewarr, istnieje możliwość zapewnienia przez Oddział usługi transportu „z pola do elewatora” na koszt zainteresowanego rolnika – podano dalej.

Jakie ceny kukurydzy mokrej w Elewarr?

W Oddziale Gądki dowiadujemy się, że obowiązuje tzw. cena dnia. Skup jest prowadzony w magazynie Koronowo, gdzie tona mokrego ziarna kosztuje 460 zł netto, a w Nowogrodzie Bobrzańskim 450 zł netto. I jak nam powiedziano, w sumie jak dodać do tego VAT to „wyjdzie” ok. 500 zł.

W Oddziale Krupiec cena jest niższa, bo wynosi 415 zł netto. W Nowych Proboszczewicach tona mokrej kukurydzy kosztuje 460 zł netto, a w magazynach w Pieniężnie (Odział Malbork) – 450 zł netto.

Jak się dowiadujemy jeszcze w skupach, za każdy procent niższej wilgotności nasion, czyli od 25 do 29,9 proc. rolnik dostaje dopłatę 10 zł do każdego procenta, ale też i potrącenia. W sytuacji, kiedy wilgotność nasion wynosi od 31 do 35 proc. to potrącenie to wyceniono na 15 zł od każdego procenta, a w sytuacji kiedy surowiec ma 35-40 proc. wilgotności, potrącenie kształtuje się na poziomie 20 zł (za 1 proc. wyższej wilgotności).

W skupach dowiadujemy się nieoficjalnie, co oznacza stwierdzenie „listy harmonogramowe”. Otóż jest to lista, na wypadek, gdyby było większe zainteresowanie sprzedażą kukurydzy. Na razie z powodu rozpoczęcia żniw takowej nie ma.

Nieoficjalnie poinformowano nas też, że planowane jest jeszcze jedno rozwiązanie, które będzie dokładnie opisane w umowie sprzedaży surowca pomiędzy spółką a rolnikiem. Te zapisy nie są jeszcze realizowane, ale umownie pomysł ten nazywany jest „50 na 50”. Czyli rolnik będzie mógł sprzedać kukurydzę po cenie dnia, i wówczas otrzyma 50 proc. należności, a drugie 50 proc. otrzyma po upływie trzech miesięcy. Trzeba tu zaznaczyć, że planuje się, iż gdyby po upływie tego czasu cena rynkowa kukurydzy spadła, wówczas rolnik otrzyma wartość z ceną, z dnia kiedy sprzedawał pierwszą partię, a gdyby wtedy wzrosła, wówczas za te pozostałe 50 proc. otrzymałby tę wyższą. Tutaj ma obowiązywać limit sprzedaży dla rolników, maksymalnie do 200 t mokrej, czyli 30 proc. kukurydzy.

Będziemy się sprawie przyglądać na bieżąco.