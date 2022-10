Trwają zbiory kukurydzy ziarnowej. W zachodnich częściach Polski zbiory nie są wysokie z powodu suszy. Wiele plantacji zostało z konieczności ścięte na kiszonkę. Wilgotność nasion jest wysoka, są potrącenia w skupach. Ale generalnie ceny są wyższe niż tydzień temu.

Zbiory kukurydzy w zachodnich częściach kraju nie są wysokie.

Podrożało zboże i kukurydza, obniżyła się nieznacznie cena rzepaku.

Komisja Europejska obniżyła prognozy zbiorów kukurydzy w Europie.

O rynku zbóż będziemy rozmawiać podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2022 już 27 października w Jachrance pod Warszawą. Zarejestruj się na konferencję Farmera!

Chcesz otrzymywać podobne, bezpłatne informacje? Jeśli tak, to już dziś zapisz się na nasz codzienny newsletter.

Na północy Polski dopiero ruszają zbiory kukurydzy ziarnowej, w innych trwają w najlepsze. Wilgotność waha się zwykle od 27 do 34 proc. Ale zdarzają się też partie 40 proc. Październikowe słońce pozwoliło trochę doschnąć nasionom tego gatunku ale przebiega to bardzo wolno, bo deszczowy wrzesień to uniemożliwiał. Żniwa są późne i mokre.

Najwięcej sprzedaje się ziarna mokrego. Jego cena wynosi obecnie ok. 900 zł/t. Jest to ziarno o wilgotności 30 proc. Za te wartości powyżej rolnik zwykle otrzymuje potrącenia cenowe. Jak dowiedzieliśmy się sięgają one ok. 15 zł za każdy proc. wilgotności powyżej wartości 30 proc. (według nieoficjalnych informacji ta wartość ma wzrosnąć do 20 zł). W drugą stronę też są dopłaty, ale niższe. Za każdy procent poniżej 30 proc. rolnik otrzymuje 8 zł. Są też firmy, które nie mierzą wilgotności ziarna, tam jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu, często ustawiają się kolejki sprzedających. Tona ziarna suchego (14 proc. wilgotności) wyceniana jest na ok. 1400 zł/t.

Plony nie są satysfakcjonujące. Z informacji, które uzyskaliśmy są one bardzo rozbieżne, sięgają od 2 do 8 t/ha. Te niższe zwykle dotyczą regionów, które ucierpiały w wyniku suszy. Jak u Was plonuje kukurydza? Podzielcie się z nami tymi informacjami w komentarzach.