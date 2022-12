Pozostającą po zbiorze kukurydzy na ziarno słomę warto wykorzystać jako mulcz. Jego obecność na polu jest nieodzownym elementem uprawy konserwującej i przynosi liczne korzyści, choć może mieć też pewne minusy.

Jedną z praktyk, które według zapowiedzi będą punktowane w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, będzie prowadzenie uproszczonych systemów uprawy z zastrzeżeniem, iż po zbiorze przedplonu resztki pożniwne mają pozostać na polu w formie mulczu. Słoma kukurydziana to dobry „materiał” do tego celu, który może zadziałać zbawiennie na glebę, choć wymaga staranności, by jednocześnie nie utrudniać rozwoju roślin następczych.

Mulcz niejedno ma imię

Zgodnie z dość lakoniczną definicją, mulcz rozumiemy jako ochronną okrywę gleby. „Ochronna” to słowo-klucz, które kwalifikuje mulczowanie jako praktykę uprawy konserwującej i szerzej pojętego rolnictwa regeneratywnego. Do dobrego zrozumienia idei mulczowania potrzebne jest zatem wyjaśnienie zasad i dążeń uprawy konserwującej. Głównym założeniem tego systemu jest rezygnacja z odwracania wierzchniej warstwy roli w czasie orki i redukcja zabiegów uprawowych do niezbędnego minimum. Dużą uwagę zwraca się na to, by w ciągu roku gleba nie pozostawała odkryta – jeżeli w danym momencie nie osłania jej roślina uprawna, to zadanie ma spełniać międzyplon bądź resztki roślinne po zbiorze przedplonu. Mulczowanie ze swojej natury jest zatem związane z bezpłużną uprawą roli.