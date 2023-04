Ministerstwo Rolnictwa Słowacji od 13 kwietnia wprowadziło zakaz przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża. Powodem jest wykrycie pozostałości w partii pszenicy substancji czynnej, jaką jest chloropiryfos. To substancja insektycydowa stosowana przeciwko szkodnikom, która został wycofana z rynku unijnego w 2020 r.





Jak informuje resort rolnictwa Słowacji na swoich stronach internetowych, zakaz wprowadzono na podstawie niezadowalających wyników analizy 1500 ton pszenicy z Ukrainy, którą ŠVPS SR skonfiskował w młynie w Kolárovo. Tym samym resort wprowadził wytyczne w sprawie zakazu przetwarzania i wprowadzania do łańcucha paszowego i żywnościowego.

Słowacja zakazała przetwarzania zboża z Ukrainy

Sprawa została zgłoszona do RASFF, czyli Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (Rapid Alert System for Food and Feed).

- Zgodnie z wytycznymi obowiązuje całkowity zakaz przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża i mąki. W kontrolowanej próbce potwierdzono obecność substancji czynnej, która nie jest dopuszczona w UE i ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi. MPRV SR wraz z podległymi organizacjami (ŠVPS SR, ÚKSÚP) zapewnią pobranie próbek wszystkich zbóż i mąki z Ukrainy, które są już składowane na Słowacji – czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa Słowacji.

Jak podano dalej, minister Samuel Vlčan poinformuje ambasadora Ukrainy Myroslava Kastrana oraz ministrów rolnictwa krajów Grupy Wyszechradzkiej, Rumunii i Bułgarii o sytuacji na dzisiejszym tj. 14 kwietnia, wspólnym spotkaniu, które ma być poświęcone ochronie rynków przed importem tanich towarów z Ukrainy.

Ministerstwo Rolnictwa Słowacji nie zaleca importu jakiegokolwiek ukraińskiego zboża i jego produktów.

Poniżej przedstawiamy fragment treści zgłoszenia do systemu RASFF, czyli Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach.

„Opinia w sprawie oceny ryzyka pozostałości pestycydów w surowcu. Silos pszenny 61 pochodzący z Ukrainy na potrzeby Systemu Szybkiego Alarmowania dla żywności i pasz. Zawartość chloropiryfosu w surowcu Silos pszenny 61 pochodzący z Ukrainy z raportem z badań nr 3721/2023 wynosi 0,026 mg/kg (maks. 0,01 mg/kg). Stwierdzony poziom pozostałości substancji czynnej nie jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 540/211 z dnia 25 maja 2011 r. i rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/18 z dnia 10 stycznia 2020 r., a chloropiryfos nie znajduje się już w wykazie zatwierdzonych substancji czynnych”. Poniżej w załączniku treść słowackiego zgłoszenia do RASFF.

W treści zgłoszenia odniesiono się do decyzji EFSA, czyli Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, gdzie argumentowała ona powody wycofania z rynku unijnego popularnej substancji jaka jest chloropiryfos, a która jest bazą dla wielu insektycydów.

Przypominamy, że Ukraina nie jest w strukturach unijnych i w tym kraju stosuje się środki ochrony roślin na bazie substancji czynnych, które są już dawno zakazane w UE.

Co to jest chloropiryfos?

Chloropiryfos to substancja czynna z grupy fosforoorganicznych, która została opatentowana w 1966 r. i która była stosowana w ochronie przed szkodnikami w uprawach m.in. rzepaku i zbóż. KE ogłosiła, że decyzją z dnia 13 stycznia 2020 r. zostanie ona wycofana. W handlu insektycydy na bazie tej substancji mogły się znajdować na terenie Unii Europejskiej (UE) do 1 kwietnia 2020 r. Natomiast ostateczny termin ich stosowania upłynął z dniem 16 kwietnia 2020 r. Po tym terminie stosowanie preparatów, w skład których wchodzi chloropiryfos jest na terenie Unii niezgodne z prawem.

Substancja ta była bardzo popularna, ponieważ była też skuteczna. Ale jak wykazały badania jej podstawową wadą była bardzo wysoka toksyczność dla entomofauny pożytecznej (w tym zapylaczy). Stąd np. chloropiryfosu nie można było stosować w okresie kwitnienia rzepaku.

Co ciekawe, mimo wycofania chloropiryfosu, którego powodem było stwierdzone zagrożenie dla zdrowia konsumentów wynikające z właściwości tej substancji, to chloropiryfos nadal stosowany jest i rozpraszany w środowisku poza obszarem UE. Dlatego uznano iż niezbędne są działania na poziomie międzynarodowym. Rada UE wydała w dniu 7 kwietnia Decyzję 2021/592 o włączeniu tej substancji do Załącznika A Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Spotkania w sprawie zboża ukraińskiego z przedstawicielami innych państw

Jak informuje Kyiv Independent podano też, że ministrowie rolnictwa Rumunii i Bułgarii spotkają się 14 kwietnia, aby omówić sposoby ochrony swoich rynków przed importem tanich towarów z Ukrainy.

Dodano też, że również Węgry 9 kwietnia zapowiedziały, iż wprowadzą nowe środki w celu ograniczenia ilości ukraińskiego zboża. Podobnie jak w tych pozostałych krajach przygranicznych z Ukrainą, w tym w Polsce, powołują się na obawy dotyczące dużych ilości tanich ukraińskich produktów napływających do kraju i szkodzących rynkom krajowym.