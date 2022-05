Ukraina cały czas walczy o porty, co blokuje eksport zbóż i innych płodów rolnych. Deficyt ukraińskich zbóż najbardziej odczuwają kraję Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, by zapobiec kryzysowi żywnościowemu, niezbędne jest wsparcie w dystrybucji ukraińskich towarów rolnych. Główne szlaki transportowe mają przebiegać przez Polskę i Rumunię.

Mykoła Solskyi zaznaczył, że obecnie kluczowym działaniem jest organizacja wywozu ukraińskiego zboża i innych płodów rolnych z Ukrainy.

Ukraińskie porty wciąż są zablokowane przez rosyjskie siły, co utrudnia eksport zbóż drogą morską.

Solskyi wskazał, że Polska jest jednym z kluczowych partnerów w transporcie zbóż z Ukrainy.

Z kolei minister Kowalczyk zapewnił, że pomoc Ukrainie nie odbije się niekorzystnie na cenach zbóż w kraju.

Rozmowy wysokiego szczebla, które odbyły się w Warszawie 16 maja dotyczyły usprawnienia transportu i handlu zbożem oraz innymi płodami rolnymi z Ukrainy w obliczu toczącej się wojny w Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyli: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solskyi, sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Mykoła Solskyi minister polityki rolnej i żywności Ukrainy dziękował za ciągłe wsparcie, które płynie do Ukrainy - Chcę w imieniu wszystkich Ukraińców, podziękować Polakom, rządowi polskiemu za tę ciągłą szczerość, którą widzimy codziennie, maksymalne wsparcie na wszystkich płaszczyznach. Codziennie czujemy to wsparcie i ciągle to cenimy. Chcę szczególnie podziękować Stanom Zjednoczonym za ciągłe wsparcie, które jest niezbędne dla nas, żeby przetrwać i zwyciężyć w tej wojnie. Bardzo dziękuję za ogromne wsparcie Unii Europejskiej.

Zaznaczył jednocześnie, że kluczowym działaniem jest teraz organizacja wywozu ukraińskiego zboża i innych płodów rolnych z Ukrainy, tak by mogły trafić na rynek światowy. - Jeśli mówimy o sektorze rolno-spożywczym na Ukrainie, to najbardziej pilne i ważne obecnie to wywóz zboża oraz każdej produkcji rolnej, ponieważ porty są zablokowane, jeszcze walczymy o nie i to zajmie trochę czasu. Dlatego obecnie, krytycznie ważne jest podejmowanie wielu decyzji, które pozwolą maksymalnie zwiększyć wywóz ukraińskiego zboża do krajów europejskich. Polska jest jednym z kluczowych partnerów, to jest kraj, który może najwięcej nam pomóc. Mam nadzieję, że będzie nam dalej tak pomagać. Bardzo dziękuję za zrozumienie premiera i podpisaliśmy dzisiaj dokumenty, osiągnęliśmy dzisiaj porozumienia w tych tematach, które były konieczne, żeby zboża szybciej docierały do portów - powiedział Mykoła Solskyi minister polityki rolnej i żywności Ukrainy.

Ukraina powinna miesięcznie wyeksportować 5 mln ton ziarna, by zachować stabilność rynku i nie doprowadzić do klęski głodu w Afryce i na Bliskim Wschodzie.