Sovecon: prognoza zbiorów pszenicy w Rosji w 2022 r. wzrosła ze 100 mln ton do 100,6 mln ton; Fot Shutterstock

Rosyjska agencja konsultingowa Sovecon po raz kolejny podniosła prognozę plonów zbóż w Rosji w 2022 roku.

Prognoza zbiorów pszenicy wzrosła ze 100 mln ton do 100,6 mln ton, a całkowita prognoza produkcji zbóż ze 151,4 mln ton do 152 mln ton.

Sovecon zapowiedziała, że Rosja znacznie ograniczy obszar upraw zbóż ozimych z powodu ulewnych deszczy w ostatnich tygodniach i historycznie niskich cen pszenicy na rynku krajowym. A także w obliczu silnego rubla i cła eksportowego.

Analitycy przewidują, że powierzchnia zasiewów pod zboża ozime wynosi 18,8 mln ha, co oznacza spadek z 19,5 mln ha w ubiegłym roku.

Warunki do rozwoju upraw ozimych są lepsze niż przeciętne przy dobrym zaopatrzeniu w wilgoć – powiedzieli specjaliści z Sovecon.

Prognozują oni w 2023 r. całkowitą powierzchnię zbiorów pszenicy na 29,1 mln ha, co oznacza spadek o 0,4 mln ha rok do roku. Zbiory pszenicy w 2023 roku mogą spaść do 84,8 mln ton.

Ministerstwo Rolnictwa Rosji prognozuje zbiory zbóż w 2022 roku na poziomie 150 mln ton, w tym 100 mln ton pszenicy.