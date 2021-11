Spadek prognozy eksportu rosyjskiej pszenicy

Agencja analityczna SovEcon obniżyła prognozę rosyjskiego eksportu pszenicy w sezonie 2021/2022 o 0,3 mln ton do 34 mln ton.

Rewizja w dół wynika z obniżenia prognozy produkcji pszenicy i obecnego słabego tempa eksportu. Agencja zmniejszyła swoje oczekiwania dotyczące zbiorów pszenicy w Rosji o 0,1 mln ton do 75,5 mln ton.

Eksperci zauważyli, że eksport rosyjskiej pszenicy na początku sezonu był umiarkowany i zaczął zwalniać w szczególności w październiku. W październiku spadł do najniższego od 5 lat poziomu 3,2 mln ton, co oznacza spadek o 30 proc. rok do roku.

Poza tym SovEcon obniżyła prognozę rosyjskiej produkcji zboża o 0,7 mln ton do 119,4 mln ton. Oczekiwania całkowitego eksportu zbóż zmniejszyły się o 0,6 mln ton do 43,8 mln ton.