Ten tydzień przyniósł jeszcze większe spadki cen płodów rolnych. Tylko w dwóch badanych przez nas firmach skupowych cena tony pszenicy kosztowała 1000 zł, w pozostałych stawki były dużo niższe, a pszenica paszowa wyceniana była nawet poniżej 800 zł/t. Cena rzepaku drastycznie spadła, 2 z przodu nie uświadczymy.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny płodów rolnych – 23 marca 2023 r.

Niestety spadki cen postępują i to znacząco, jeszcze tydzień temu w cenniku w wielu firmach stawka za pszenicę wynosiła więcej niż 1 tys. zł, teraz większość oferuje mniej. I to dużo mniej.

Wszystko wskazuje, że w kraju przed żniwami będziemy mieli wysokie zapasy płodów rolnych.

Z jednej strony słyszymy w skupach, że mimo niskich cen zwiększyło się zainteresowanie rolników sprzedażą płodów rolnych, bo widzą już prognozy dotyczące jeszcze niższych cen. Z drugiej strony są też firmy, które informują nas, że przyjmują mniejsze ilości ziarna, bo nie mają gdzie go dalej sprzedać, nie ma kupujących, a porty ograniczają przyjęcia. Firmy zawierają długoterminowe kontrakty na kwiecień-maj, ponieważ statki eksportowe mają duże opóźnienia, stąd wpływa to na fakt, że kontrakty są realizowane na dłuższe terminy. Olej rzepakowy jest najtańszy ze wszystkich na rynku, a zwykle było odwrotnie, i dlatego obniżyły się też ceny rzepaku.

Pszenica konsumpcyjna w trzecim tygodniu marca 2023 r. kosztuje w badanych przez nas skupach od 900 do 1000 zł/t netto, a pszenica paszowa od 794 do 950 zł. Pozostałe gatunki zbóż również są znacznie tańsze. W życie mamy największe różnice cenowe, bo tona tego gatunku kosztuje 600-950 zł, pszenżyto 700-860, jęczmień 700-820, owies 607-750. Rzepak również znacznie potaniał, wszędzie kosztuje poniżej 2 tys. zł/t, obecnie za tonę można dostać nawet tylko 1700, a rzadziej cena zbliża się do 1990 zł.