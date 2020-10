Spersonalizowana kontrola warunków pogodowych

Nie trzeba nikogo przekonywać, że klimat się zmienia i ma niebagatelne znaczenie dla produkcji rolniczej. Dobrze, gdyby każde gospodarstwo mogło bazować na dokładnych analizach i prognozach pogodowych – specjalnie spersonalizowanych, tak aby zaplanować prace polowe.

Zaplanowanie chociażby wykonanie zabiegów chemicznych czy zasiewów nie jest łatwe, bo pogoda zmienia się błyskawicznie i trudno „trafić w tzw. okna pogodowe”. Dzieje się to nie tylko wiosna, ale też jesienią, co widać w tym roku. Zbiory kukurydzy ziarnowej są znacznie opóźnione, siewy zbóż ozimych również musiały ulec przesunięciu. Ważna jest nie tylko kontrola powietrza, ale też i gleby. Niewłaściwe warunki zbioru mogą wpłynąć na jakość i ilość plonów.

- Ludzie na ogół mylą się co do pierwszego etapu sezonu w rolnictwie. Wiele osób zakłada, że jest to siew nasion. Ale nawet zanim nasiona zostaną zasiane, należy upewnić się, że gleba jest gotowa do uprawy. Aby nasiona mogły prawidłowo wykiełkować, bardzo ważne jest, aby stworzyć i przygotować odpowiednie podłoże. Każdy rolnik wie, że proces przygotowania gleby nie powinien być podejmowany pochopnie. Musisz pomyśleć, czy jest zagrożenie porażeniem przez choroby z poprzednich sezonów wegetacyjnych, jak doprowadzić ziemię do normalnej żyzności, biorąc pod uwagę wcześniejsze uprawy i nawozy stosowane na danym polu, układ i projekt pola do skutecznego nawadniania. Wreszcie, jakie najnowsze techniki i technologie zastosować, aby zmaksymalizować wydajność i zmniejszyć koszty w trakcie całego procesu – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Marek Wilanowski z firmy Metos Polska.

Jak dodaje, najważniejszym efektem temperatury jest to, że wpływa ona na szybkość, z jaką rośliny rozwijają się na swoich etapach i wytwarzają liście, pędy i inne części.

- Wszystko idzie stopniowo szybciej, gdy temperatura wzrasta między temperaturą podstawową a optymalną, podobnie rozwój spowalnia w niższych temperaturach. Dobre zarządzanie gospodarstwem może zrobić więcej, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wysokiej temperatury niż w przypadku niskiej temperatury, a szczególnie mrozów – podkreśla Wilanowski.

Na poniższym wykresie przedstawia on wizualizację wpływu lokalnych warunków pogodowych na proces zbioru, to nie tylko deszcz, ale także: wilgotność względna, temperatura, wilgotność liści (rosa), wilgotność gleby. - Na zdolność uprawową negatywnie wpływa zbyt duża ilość wody lub zbyt sucha gleba. Kiedy przez pewien okres czasu nie ma deszczu, ocenia się go jako umiarkowanie ujemny. Jeśli w wybranym okresie mamy więcej niż 40 mm deszczu i nie wysycha, jest oceniany jako bardzo negatywny (-5). Jeśli gleba jest umiarkowanie sucha lub umiarkowanie wilgotna, nadaje się do uprawy – mówi.

Poleca on gamę rozwiązań sprzętowych pod marką iMETOS,. - Wszystkie zmierzone wartości można łączyć z prognozą pogody dla danego miejsca i są one dostępne w czasie zbliżonym do rzeczywistego na platformie FieldClimate i obejmują szereg zmiennych - ilość i prawdopodobieństwo opadów, temperaturę, wilgotność względną i inne – dodaje.