Sprzedać kukurydzę na mokro, czy dosuszać? Co się bardziej opłaca w tym roku?

Podziel się

Trwają żniwa kukurydzy na ziarno; Fot. AK

Ten dylemat przychodzi co roku w czasie żniw kukurydzianych. Jak sytuacja prezentuje się w tym sezonie? Koszty suszenia będą mniejsze, z dwóch powodów: suchy wrzesień dobrze dosusza ziarno i uzyskuje się zdecydowanie niższe wartości niż rok temu, ceny za opał są bardzie stabilne. Ale czy ten argument przekonuje by dosuszać ziarno we własnym zakresie? Czy to się opłaca?

PARTNERZY SERWISU

Ceny zbóż paszowych prezentują się nieciekawie. Do tego trwają już zbiory kukurydzy, której dostępność również będzie wpływać na sytuację na rynku rodzimym.

Ziarno sprzedać prosto z pola czy dosuszać i magazynować. Która z opcji okazuje się być bardziej opłacalną dla rolnika?

Wielkopolska Izba Rolnicza postanowiła przygotować symulację, która pozwala odpowiedzieć, która z opcji z ekonomicznego punktu widzenia będzie korzystniejsza dla producenta rolnego. Jak co roku rolnicy stoją przed dylematem, co zrobić z zebranym ziarnem – sprzedać mokre zebrane bezpośrednio z pola, czy poddać ziarno procesowi suszenia, aby sprzedać je po wyższej cenie.

W tej kwestii wypowiedzieli się eksperci z Wielkopolskiej Izby Rolniczej: Andrzej Przepióra oraz Aleksander Poznański. - Należy pamiętać, iż suszenie kukurydzy jest procesem łatwym, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, natomiast gorzej już wygląda to jeżeli chodzi o kwestię finansową. Suszenie mokrej kukurydzy nie zawsze jest opłacalne i zależy od wielu czynników takich jak np.: ceny mokrej i suchej kukurydzy w skupach, czasu i kosztów suszenia, czy też utraty masy oraz jakości podczas suszenia – oceniają eksperci. Ziarno zawsze trzeba dosuszyć W warunkach klimatycznych Polski standardowo zbierane ziarno kukurydzy ma około 30% wilgotności. Ten rok jednak jest specyficzny. Wyjątkowo ciepły wrzesień sprzyjał oddawaniu przez kukurydzę wody, co skutkuje tym, że pierwsze partie surowca mają nawet poniżej 25%. Nie jest to jednak wartość pozwala bezpiecznie przechować ziarno i musi ono i tak wylądować w suszarni. W przeciwnym razie już po kilku dniach będą zachodzić niekorzystne przemiany w niedosuszonym surowcu. Bezpieczne składowanie kukurydzy zaczyna się dopiero od wilgotności poniżej 14%. Czytaj więcej Jak sypie kukurydza? Jaka jest wilgotność? Czy suszenie ziarna się opłaca? WIR przeprowadził więc symulację dla 3 rolników posiadających odpowiednio: 20, 50, 80 i 100 ton kukurydzy. Do założeń przyjęli iż średnia cena kukurydzy mokrej kształtuje się na poziomie 420 zł/t., a suchej 750 zł/t. W przypadku kukurydzy na sucho przyjęto 30% wilgotności, a w celu prawidłowego składowania osuszono ją do 14%. Cenę usługi przyjęto na poziomie 13 zł/t za %. Uproszczona kalkulacja kosztów suszenia i wpływu tego procesu na przychód uzyskany ze sprzedaży ziarna Źródło: WIR Według WIR i obliczeń, z powyższych tabel wynika, że praktycznie nie ma różnicy jaką kukurydzę sprzedamy. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę koszty logistyczne dowozu kukurydzy do firmy usługowej i przeładunków. To dodatkowo angażuje nas czas i środki obrotowe. Większym problemem jest natomiast brak rentowności tej uprawy. Według kalkulacji WIR z początku września, uprawa 1 ha kukurydzy generuje straty na poziomie około 2 000 zł. Czytaj więcej Jak kształtują się ceny materiału siewnego kukurydzy? KRIR apeluje do MRiRW Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek wojewódzkich izb rolniczych wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Roberta Telusa z prośbą o podjęcie natychmiastowych interwencji, aby zapewnić stabilność i godziwe warunki handlu płodami rolnymi. Obecna sytuacja na rynku kukurydzy jest niezwykle niepokojąca. Podmioty skupowe nie wykazują zainteresowania zakupem kukurydzy od rolników, a ceny oferowane na rynku są dramatycznie niskie, wynoszące jedynie około 300 zł za tonę kukurydzy mokrej. Tak niska cena nie tylko stanowi ogromne obciążenie finansowe dla rolników, ale również zagraża ich zdolności do dalszego prowadzenia działalności rolniczej. Czytaj więcej Kukurydza najtańsza od 3 lat. Koszty najwyższe w historii. Gdzie leży problem? Dodatkowo na wczorajszym briefingu prasowym Minister zapowiedział, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szuka rozwiązań ze wszystkich stron aby pomóc w zbiorach kukurydzy. Minister dodał, że firmy skupujące kukurydzę otrzymają 200 zł/t, dopłaty do skupu kukurydzy, jednak potrzebna jest do tego zgoda Komisji Europejskiej, która póki co takiej zgody jeszcze nie wydała. Poza tym dopłata dla firm skupowych, niekoniecznie przełoży się na lepszą cenę dla rolników, a jedynie spowoduje nieco lepsze upłynnienie tego rynku. Sprawdź ceny kontraktów terminowych

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin