Sprzedaż nasion kukurydzy już ruszyła. Jaki plon kukurydzy?

Zapytaliśmy przedstawiciela jednej z firm hodowlano-nasiennych o przebieg i plony tegorocznego zbioru kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno. Żniwa są opóźnione, a cena korzystna. Mimo że trwają jeszcze żniwa, to zakupy materiału siewnego na nowy rok ruszyły pełną parą.

W tym sezonie mamy rekordową powierzchnią uprawy kukurydzy. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynosi ona ponad 1,73 mln ha. Z tego ponad 1 mln przeznaczone było pod kukurydzę ziarnową, stąd rolnicy mają co zbierać. A ceny są wysokie, bo suche nasiona (wilgotność 14 proc.) wyceniane są nawet na ponad 1000 zł/t netto, mokre (30 proc. wilgotności) – ponad 600 zł.

Jakie zaawansowanie zbiorów kukurydzy?

- Szacujemy, że żniwa kukurydziane sięgają już półmetka. Tegoroczne plony należą w wielu regionach do rekordowych i obserwujemy też rekordy odmian naszej hodowli - blisko 20 t mokrego ziarna z hektara, szczególnie na lekkich glebach. Najczęściej spotykane plony to średnio 11 t/ha. Gro odmian z naszej najnowszej oferty plonuje na poziomie ponad 12 t – mówi w rozmowie z farmer.pl Tomasz Krakowiak z firmy Farmsaat Polska.

W związku z październikowymi przymrozkami zaobserwowano, że w wielu regionach zatrzymało się oddawanie wody na poziomie 29-30 procent. Ale przebieg pogody w końcowych dniach października ułatwił dosychanie ziarna. I na przykład w północnych częściach kraju notowane są wilgotności na poziomie 26-28 proc.

Jaka wilgotność nasion kukurydzy?

- Gorzej jest z odmianami typu dent, na których plonowanie negatywnie wpłynęła zimna wiosna. Szczególnie niższe plony obserwujemy na lepszych stanowiskach. Na szczęście kukurydza to „królowa” gleb lekkich, a w tym roku zdecydowanie wyższe plony uzyskuje się na lżejszych stanowiskach, szybciej nagrzewających się wczesną wiosną – wyjaśnia Krakowiak.

W części Wielkopolski, w okolicach miasta Obornik , dała się zaobserwować lokalna susza i plonowanie poniżej 9 t/ha kukurydzy. Wystąpiły też problemy związane z niedawnym załamaniem pogody.

Jakie plony kukurydzy?

- Sporo szkód spowodowały silne wiatry (ponad 90 km/h) wiejące w dniach 21-23 października. Notowano wyłamania, szczególnie w okolicach Kobierzyc k. Wrocławia, związane były z relatywnie wysokimi plonami – 15-17 t/ha oraz wysoką presją omacnicy prosowianki – zaznaczał przedstawiciel firmy.

Jak zauważa, niskie plony uzyskują rolnicy też na stanowiskach zdegradowanych, o nieuregulowanym odczynie gleby oraz przy zbyt wczesnych siewach, szczególnie odmian o typie ziarna dent.

Już ruszyła sprzedaż nasion kukurydzy na nowy sezon

- Na szczęście cena w skupie kukurydzy mokrej jest na wysokim poziomie i jest tendencja wzrostowa. Oczywiście koszty rosną w tym koszty suszenia. Coraz większą rolę będzie odgrywał właściwy dobór odmian do gospodarstwa dopasowany do stanowisk. Rolnicy zdają sobie sprawę z faktu że topowych – najwyżej plonujących odmian, zabraknie i to już pod koniec roku – dodaje Tomasz Krakowiak.

I dodaje, że sprzedaż materiału siewnego kukurydzy już jest na poziomie 1/4 realizacji ilości przeznaczonej na Polskę. - Rolnicy doświadczeni ubiegłorocznym brakiem dostępności odmian w grudniu, aktywnie wolą na etapie żniw, zamawiać nasiona na nowy sezon znając już poziom planowania tegorocznych zbiorów – mówi na koniec.

Czy Wy już też zakupiliście materiał siewny kukurydzy na nowy sezon?