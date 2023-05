Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej wystosował do krajowych struktur Izb Rolniczych apel o działanie w sprawie niepokojących sygnałów rolników dotyczących sprzedaży zboża. O co chodzi?

Przypominamy, że po ogłoszeniu dopłat do sprzedaży ziarna, w skupach ruszyła podaż. Jak informowaliśmy na farmer.pl tworzą się nawet kolejki chętnych w skupach, a cena niestety jak przewidywano, spada. I to znacząco, bo pszenica często kosztuje poniżej 800 zł za t.

Potrzeba kontroli jakości zbóż

Okazuje się, że sprzedający mają jeszcze inne problemy. PIR powołując się na dane od rolników, wskazuje, co opublikowano w piśmie do prezesa KRIR że „kupujący odbiera zboże z magazynu rolnika wysyłając po nie transport. Do pierwszych kilku transportach towarów dostarczonych do portu, kupujący nie zgłasza uwag dotyczących ich jakości. W kolejnym jednak transporcie, lub kolejnych – zdaniem kupującego – znaleziono robaki, o czym informuje on rolnika mailem lub telefonicznie”.

I co dalej? A to, że jak podaje Pomorska Izba Rolnicza, „następnie kupujący przedstawia rolnikowi żądanie obniżenia ceny za tonę (np. 50 PLN) jednocześnie grożąc zwróceniem towaru i obciążeniem kosztami transportu sprzedającego tj. rolnika.”

- W związku z powyższym, celem uniknięcia opisanej sytuacji Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej wnioskuje za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i stosownie według jego kompetencji o spowodowanie, aby WIORIN utrzymał laboratoria w pełnej gotowości, przez siedem dni w tygodniu i przez całą dobę, aby były one gotowe dokonywać kontroli zboża w każdej chwili – podaje PIR.

Podjęcie takich działań, zdaniem działaczy, spowoduje ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie powyżej opisanych zdarzeń.

Będziemy tematowi się przyglądać.