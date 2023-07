Podczas Dni Pola organizowanego przez firmy: DSV, Rapool i Saaten-Union nie mogło zabraknąć nowych odmian zbóż.

W tym roku firma Saaten Union Polska świętowała 25-lecie swego powstania. Jej działalność w Polsce rozpoczęła się w 1998 roku, kiedy to została zarejestrowana spółka handlowa z siedzibą w Wągrowcu. Dziś firma ma w swojej ofercie jeśli chodzi o zboża 13 gatunków i 92 odmiany. W ofercie jest również obecnych sześć odmian grochu, pięć bobiku, jedną lnu, jedną łubiny wąskolistnego oraz 34 odmiany mieszańcowe kukurydzy.

Na poletkach w Spytkówkach w tym roku do czerwca spadło 420 mm deszczy z czego 35 na początku maja. Od tamtej pory do połowy czerwca było sucho. Poletka z jęczmieniem ozimym zostały zasiane pierwszego października, natomiast reszta zbóż ozimych cztery dni później.

Zboża zostały zasilone 54 kg/ha fosforu, 90 kg/ha potasu oraz 27 kg/ha magnezu. Jeśli chodzi o nawożenie wiosenne to jęczmienie ozime zostały zasilone 60kg N/ha, żyta - 40 kg N/ha, pszenżyta - 60 kg N/ha, a pszenice 70 kg N/ha.

Żyto ozime

Tu firma zaprezentowała trzy nowe odmiany żyta hybrydowego.

Glacia – jest to odmiana zarejestrowana w Niemczech dwa lata temu, charakteryzuje się dobrym plonowaniem wysoką odpornością na rdzę brunatną - w niemieckich testach APS uzyskała wysoką wartość 3. Nasiona cechują się dobrą wysoką zawartością białka i dobrymi wartościami. Odmiana charakteryzuje się także dobrym wykorzystaniem azotu i szybkim rozwojem początkowym

żyto ozime Glacia Fot: M.Wołosowicz

Isaksson - zarejestrowana w COBORU w roku 2023, przydatna na słabych kwaśnych glebach. Posiada stabilny potencjał plonotwórczy, jest również odporna na okresowe niedobory wody. Cechuje się wysoką zdrowotnością na większość chorób żyta w tym rdzę.

żyto ozime Isaksson Fot: M.Wołosowicz

Thor - odmiana zarejestrowana w COBORU w tym roku. Plonowała najlepiej z testowanych odmian. Jej nasiona cechują się wysoką zawartością białka. Jej duży atut oprócz stabilnych plonów to krótkie źdźbło i wysoka odporność na wyleganie.

żyto ozime Thor Fot: M.Wołosowicz

Te trzy odmiany, o których wspominałam reprezentują tak jak mówiłam naszą nową genetykę, ta genetyka charakteryzuje się również tym, że te odmiany wyróżnia dynamiczny rozwój początkowy. Co zapewnia odpowiednie radzenie sobie tych odmian w warunkach stresu suszy. Co jest dużym atutem naszych odmian - tak podsumowała cechę wspólną tych odmian dr Magdalena Góralska, hodowczyni żyta.

Pszenżyto ozime

Sześć lat temu w ofercie firmy pojawiły się pszenżyta. W tym roku nowością były odmiany:

Klaus - odmiana zarejestrowana w roku 2022. Cechuje się podwyższoną odpornością na pleść śniegową oraz fuzariozę kłosów, ma również wysoką zimotrwałość wynoszącą 4,5 wg. COBORU. Odmiana o tradycyjnym typie kłosa i o średnio-wczesnym typie dojrzałości.

pszenżyto ozime Klaus Fot: M.Wołosowicz

Favonius - odmiana także zarejestrowana w roku 2022. Z ponadprzeciętną bo wynoszącą 9 ( w 9 stopniowej skali) odpornością na pleśń śniegową. Charakteryzuje się również wysoką odpornością na wyleganie i najwyższą odpornością na jon glinu.

pszenżyto ozime Favonius Fot: M.Wołosowicz

Pszenica ozima

Tu pojawiły się nowe odmiany zarówno w typie populacyjnym jak i hybrydowym:

Hyvega - odmiana pszenicy ozimej hybrydowej, zarejestrowana w 2023 w Polsce. Jest to pszenica wysokojakościowa (A), odmiana cechuje się również wysoką odpornością średnio 7,6 pkt. w skali COBORU na rdze brunatną, DTR, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów. natomiast 9 pkt. odporności na rdze żółtą. Jest to odmiana kompensacyjna, charakteryzująca się bardzo wysoką krzewistością i budująca plon przez liczbę ziarniaków w kłosie.

pszenica ozima Hyvega Fot: M.Wołosowicz

Hycardi - to pierwsza oścista odmiana pszenicy hybrydowej. Jej uprawa zalecana jest wszędzie tam, gdzie występuje problem ze zwierzętami. Cechuje się dobrą zdrowotnością oraz dobrymi parametrami ziarna. Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia i średnio wczesnym terminie dojrzewania.

pszenica ozima Hycardi Fot: M.Wołosowicz

Pallas - odmiana populacyjna, zarejestrowana w Polsce w 2022 roku. Od razu stała się jednym z wzorców plonowania COBORU. Cechuje się wysoką zdrowotnością roślin zarówno na choroby podstawy źdźbła ( gen PCH 1) co poprawia jej odporność na wyleganie. Jest przydatna do uprawy stanowiskach z okresowym niedoborem wody i na glebach zakwaszonych ( ale tych nadających się do uprawy pszenicy). Bardzo szybko startuje wiosną, ma wczesny termin kwitnienia i dojrzewania. Jest odmianą jedno kłosową tzn. plon buduje przez jeden długi kłos i nasiona o MTZ na wysokim poziomie.